El Reino Unido no regresará a la vida normal el 21 de junio como se había anunciado

Johnson tomó esta decisión en un intento por evitar una “ola de nuevas hospitalizaciones”.

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este lunes que no podrá cumplir su promesa de devolver la vida a como era antes de la pandemia de coronavirus para el 21 de junio y el Reino Unido ahora tendrá que esperar hasta el 19 de julio.

Johnson dijo que el país se mantendrá en fase 3 en un intento por evitar una “ola de nuevas hospitalizaciones” y que todas las restricciones, incluido el distanciamiento social y el uso de máscaras, deben permanecer vigentes. Agregó que las nuevas variantes y el riesgo de un “aumento en las hospitalizaciones” llevaron a esta decisión, a pesar de una cierta flexibilización a partir del 21 de junio para bodas, residencias y velatorios.

El límite de 30 personas para bodas y velatorios se eliminará en Inglaterra a partir del próximo lunes, lo que significa que no habrá límite numérico ni en interiores ni en exteriores. No se han realizado cambios para permitir que los grandes eventos se desarrollen de forma generalizada sin distanciamiento social, aunque podrían introducirse algunos esquemas piloto. Johnson también anunció que hará una revisión el 28 de junio de estas medidas y un portavoz confirmó que si los datos son “mucho mejores de lo esperado”, las restricciones podrían aliviarse el lunes 5 de julio.

La misma fuente agregó que “la eficacia de la vacuna, especialmente después de dos dosis, significa que se pueden prevenir miles de muertes más si se inocula a más personas” y ”como ha dicho el titular del área de salud, en algún momento tendremos que vivir con este virus como lo hacemos con la gripe. Pero cuando tenemos vacunas eficaces y una variante que necesita dos dosis para una máxima protección, lo correcto es permitir más tiempo para salvar vidas” y prevenir una avalancha de casos hospitalarios tan grave como la primera ola de abril pasado.

El modelo realizado por el Grupo científico de influenza pandémica (SPI-M), un subgrupo de SAGE, muestra que las hospitalizaciones alcanzarían alrededor del pico de la primera ola si se redujera el confinamiento. El gobierno ahora ha recibido el aviso de que la variante Delta (India) es entre un 40% y un 80% más transmisible que la cepa Alpha (Kent), mucho más de lo que se pensaba. A nivel nacional hay alrededor de 8.000 nuevos casos por día, el más alto desde febrero, ya que los casos están creciendo al 70% semana a semana y en alrededor de un tercio del país, se están duplicando cada semana. Las hospitalizaciones están aumentando en un 15% semana a semana y en un 66% en el noroeste.

El gobierno ha retrasado oficialmente su objetivo de ofrecer una primera dosis de vacuna a personas mayores de 18 años en Inglaterra para el 31 de julio. Ahora tiene como meta ofrecer a todos los adultos una primera dosis de la vacuna antes del 19 de julio, mientras que todos los mayores de 40 años en condiciones de recibir su segunda dosis deberían haber completado su tratamiento en la misma fecha, por lo que ahora se les ofrecerá su segunda inyección ocho semanas después de la primera semana y no a las 12 semanas como hasta ahora.

El límite de 30 personas para las bodas se eliminará en Inglaterra a partir del 21 de junio, a pesar de que el paso cuatro se retrasó, anunció el primer ministro. Eso significa que no habrá límite numérico ni en recepciones ni ceremonias, ni en interiores ni en exteriores. En cambio, los límites de capacidad serán el mayor número de personas que los lugares pueden acomodar sin dejar de ser seguros conforme a protocolos contra el covid. Este es el enfoque que ya se adopta en los funerales. El límite de 30 personas también se levantará en bodas al aire libre en terrenos privados, incluso en jardines. Habrá una evaluación de riesgos que los organizadores deben completar.

Pero otras restricciones en las bodas, incluida la prohibición de la mayoría de los cantos y bailes, y que los invitados tengan que usar máscaras en ciertos puntos, permanecerán vigentes hasta que se avance al paso cuatro.

En lugares cubiertos no podrán sentarse más de seis personas por mesa y deben cerrar sus pistas de baile, excepto para el “primer vals”. Las carpas en terrenos privados deben tener dos lados abiertos para calificar como “al aire libre”.

La regla de seis comensales en interiores todavía se aplica a las bodas en hogares privados, a excepción de las bodas en el lecho de muerte, que pueden tener hasta 30 invitados.

El límite de 30 personas en otros eventos conmemorativos, incluidos los velatorios, se eliminará en Inglaterra a partir del 21 de junio. En cambio, la capacidad será ajustada al número máximo de personas que un lugar pueda albergar dentro de los parámetros de seguridad contra el covid. Esto significa que los velatorios seguirán las mismas reglas de capacidad que los funerales y las bodas.

Las reglas sobre visitas fuera de los hogares de ancianos se relajarán en Inglaterra a partir del 21 de junio, a pesar del retraso en otras áreas. El portavoz dijo: “El requisito de que los residentes se aíslen durante 14 días después de las visitas fuera de las residencias de ancianos también se eliminará en la mayoría de los casos”. Aún no se ha confirmado qué casos seguirán requiriendo un aislamiento de 14 días. Sin embargo, los funcionarios indicaron que los residentes del hogar de ancianos no necesitarán aislarse en absoluto después de las visitas fuera de su hogar, aparte de posiblemente las visitas al hospital. Aún no se sabe si esto permitirá a los residentes pasar la noche con familiares.

Mientras tanto, no hay cambios en las reglas de hospitalidad en interiores, ni cambios para permitir que los grandes eventos se lleven a cabo de manera general sin distanciamiento social, aunque el gobierno está considerando realizar programas pilotos en teatros y lugares similares.

El consejo para trabajar desde casa, siempre que sea posible, seguirá aplicándose después del 21 de junio, debido a la demora en el paso cuatro. Y las leyes sobre máscaras en las tiendas y sobre el transporte público siguen vigentes, aunque no hay planes para reintroducir las máscaras en las escuelas, pero las autoridades locales conservan la capacidad de cambiar su enfoque en áreas donde haya brotes significativos.

El anuncio del gobierno de retrasar el paso cuatro requerirá un debate en la Cámara de los Comunes que se llevará a cabo el miércoles 16 de junio.