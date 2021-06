Falklands publica un “presupuesto prudente” para 2021/22

El Gobierno de las Islas Falklands publicó ayer su presupuesto para el próximo año financiero, describiéndolo como un presupuesto prudente que se centra en la estabilidad y la continuidad. Para el próximo año financiero el presupuesto prevé gastos operativos de GBP £78,3 millones e ingresos de GBP £92,2 millones, así como un programa de capital por un valor total de GBP £53,5 millones.

Los gastos relacionados con la salud representan la mayor parte de la inversión propuesta con GBP £24,6 millones, seguidos de infraestructura y comunicaciones (GBP £11,6 millones) y educación y formación (GBP £10,1 millones).

Con respecto al programa de inversión capital, el Gobierno dijo que el presupuesto ahora “incluye el financiamiento de grandes proyectos de infraestructura, como el potencial para un puerto nuevo y central eléctrica nueva”, e incorpora un programa de capital hasta 2029/30. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el Secretario de Finanzas del Gobierno, Tim Waggot, dijo que el programa de diez años incluye inversiones en carreteras, viviendas adicionales, incrementos en la capacidad de la cantera, servicios públicos, servicios aéreos, edificios públicos, instalaciones educativas y proyectos a largo plazo, como el puerto y central eléctrica.

El Sr. Waggot también señaló que, aunque el presupuesto no incluye ningún financiamiento adicional relacionado al Covid-19, se prevé que los fondos no gastados del año financiero en curso se utilizarán para continuar apoyando a varios sectores, en particular al turismo.

Mientras tanto, los ingresos operativos previstos para el año financiero en curso se sitúan en GBP £97 millones, lo que constituye un superávit de GBP £11,1 millones 1,2 millones más de lo que se había previsto originalmente. La cifra de ingresos para 2020/21 está impulsada por los recibos de impuestos corporativos y personales (GBP £30 millones), las tarifas de las licencias de pesca (GBP £29 millones) y los ingresos por inversiones (GBP £11 millones).

El salario mínimo legal en las Falklands aumentará a £ 7,26 la hora desde £7,13 con el nuevo presupuesto. Sin embargo, en cambio de politica con respecto a los últimos años, el Gobierno ha decidido no incluir un aumento salarial por costo de vida para los funcionarios públicos debido a 'la ausencia de presiones inflacionarias en la economía'. Los beneficios sociales permanecen sin cambios con la excepción de la ayuda de combustible invernal, que se incrementará a £700 para los hogares que califiquen.

Otros aumentos incluyen el cargo municipal (que incrementará £25 por año), la electricidad (aumentada a 23 peniques por unidad) y los impuestos sobre el alcohol y el tabaco (subidas de un 3% y un 5% respectivamente).

Un enfoque que se concentra en lo esencial

El miembro de la Asamblea Legislativa Roger Spink dijo: ‘Como el resto del mundo, hemos experimentado un impacto financiero significativo como resultado de la pandemia global, que fue completamente imprevista y ha tenido un efecto dominó en nuestras proyecciones y estimaciones originales. Sin embargo, todavía estamos obteniendo un superávit en el año en curso.

‘Nuestra decisión de establecer un presupuesto ‘sin crecimiento’ significa que hemos estructurado nuestro gasto de manera que se asegure de tener la cantidad necesaria para financiar los programas actuales y los costos operativos, pero seguimos siendo prudentes en nuestro enfoque de las finanzas públicas. Este enfoque nos permite concentrarnos en lo esencial. Todavía estamos sintiendo el impacto económico de la pandemia mundial y, como tal, debemos asegurarnos de mantener un enfoque cuidadoso en cómo invertimos el dinero público en el próximo año. La capacidad de ofrecer un programa de capital sólido sigue siendo un área clave a medida que nos recuperamos de la pandemia, ya que proporciona empleos y impulsa la actividad económica de manera que beneficiará a nuestra comunidad a largo plazo. También, junto con otras medidas de apoyo del gobierno, mitiga los efectos a corto plazo de la pandemia.

El Sr. Spink también dijo que el presupuesto buscaba basarse en el enfoque del presupuesto anterior en el bienestar de las personas en las Islas Falklands y el impacto negativo de Covid-19. “Es por eso que continuamos enfocándonos en proteger los servicios locales que son importantes para los habitantes de las Islas Falklands”, agregó.

También en declaraciones a la Asamblea Legislativa, el gobernador Nigel Phillips señaló que aunque el presupuesto es el último de la Asamblea actual, 'conserva el sello de los últimos tres años, que es una energía y un optimismo para ofrecer un futuro más brillante para las Islas Falklands.