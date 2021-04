Uruguay solicita formalmente reunión para trabajar sobre flexibilización del Mercosur

El canciller uruguayo Bustillo envió una nota a su colega argentino Felipe Solá

Bustillo ya había comunicado a Solá el plan de su país de crear un sistema de consulta integrado

La Cancillería de Uruguay presentó el lunes una solicitud formal al gobierno argentino para debatir la flexibilización del Mercosur, se informó.

El canciller Francisco Bustillo envió este lunes una nota formal a su colega argentino Felipe Solá, solicitando un encuentro entre ambos junto con sus pares de Paraguay y Brasil y los ministros de economía de los cuatro países con el objetivo de abordar exclusivamente el tema de la flexibilización del bloque.

Bustillo ya había comunicado a Solá el plan de su país de crear un sistema de consulta integrado por estos ocho altos funcionarios el pasado 15 de diciembre en ocasión del pase de Uruguay a Argentina de la presidencia pro-tempore del Mercosur.

En cualquier caso, según se informó, los equipos técnicos uruguayos ya está trabajando en la preparación de un informe para ser presentado presentará en la reunión bianual programada para el 22 de abril y que tendrá una agenda más amplia.

El tema de la flexibilidad generó una disputa entre el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y su colega argentino Alberto Fernández durante la cumbre virtual del 26 de marzo en ocasión del 30 aniversario del Mercosur.

“Es el momento de avanzar juntos. Evidentemente, el Mercosur pesa mucho en el escenario internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. No estamos dispuestos a convertirlo en un corsé ”, dijo entonces Lacalle Pou.

Su comentario generó la reacción del argentino, quien tomó la palabra antes de cerrar la ceremonia para contestarle: “La verdad es que no queríamos ser un lastre para nadie. Lo más fácil es bajarse del barco (...) Pongamos fin a esas ideas que tan poco ayudan. No queremos ser el lastre de nadie de nadie. Si somos un lastre, que se tomen otro barco, pero no somos un lastre para nadie. Es un honor para mí ser parte del Mercosur”, respondió Fernández.

Mientras tanto, el diario uruguayo El Observador informó el lunes que Argentina, cediendo a la presión de los otros socios del Mercosur, ya desarrolló una propuesta para reducir gradualmente los aranceles o eliminarlos en unos 1900 artículos con un impacto limitado o nulo en la industria.

Uruguay hizo ese anuncio en coincidencia con la presencia del almirante estadounidense Craig S. Faller del Comando Sur en Montevideo martes y miércoles para tratar programas de educación y capacitación técnica, asistencia en respuesta a la pandemia del covid-19 y desastres naturales, operaciones de paz y medidas conjuntas para combatir la pesca ilegal.