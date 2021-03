Vicepresidente argentina acusa a EE. UU., Macri y el FMI durante la ceremonia del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia

Estados Unidos ayudó a la junta militar a derrocar a Isabel Perón y luego a los ingleses durante la guerra de 1982, dijo CFK.

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner encabezó el miércoles una ceremonia en Las Flores, una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires, para conmemorar un nuevo aniversario del golpe de Estado de la junta militar que derrocó al gobierno democráticamente electo de la viuda de Juan Perón, María Estela Martínez (también conocida como Isabel Perón o simplemente Isabelita).

Aunque abordó el tema del levantamiento militar y sus consecuencias de violaciones a los derechos humanos, CFK se concentró en criticar al Fondo Monetario Internacional por el estado de las negociaciones en curso. “No podemos pagar porque no tenemos el dinero”, dijo la expresidenta (2007-2015).

El feriado,, conocido oficialmente como Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, pareció haber presagiado un déja-vu para el país cuando, después de la ceremonia, la presentadora se refirió a CFK como “Señora Presidenta” en un acto fallido que no pasó desapercibido.

“Si los partidos políticos no logran articular un acuerdo mínimo en temas estructurales como la deuda externa y la economía bimonetaria, será muy difícil gobernar Argentina, si no imposible”, dijo CFK, escoltada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y Máximo Kirchner, líder de la mayoría de la Cámara Baja, su hijo.

“Con los plazos y con las tasas que se pretenden, no solo es inaceptable, es un problema que no podemos pagar porque no tenemos el dinero”, dijo. CFK también culpó al expresidente Mauricio Macri por tomar dinero prestado del FMI.

CFK también subrayó la importancia de “Memoria, Verdad y Justicia” y elogió al expresidente Raúl Alfonsín por promover el enjuiciamiento de los líderes de la junta tras el retorno del gobierno democrático en 1983 para “castigar a quienes violaron los derechos humanos”, y destacó el papel negativo de las Fuerzas Armadas en toda la región y particularmente en Argentina desde 1930, como así también la participación de aquellos civiles que tocaron las puertas de los cuarteles para alentar el levantamiento que llevó a la estatización de sus deudas.

“Entre ellos estaba la familia y el grupo económico de ... ya sabemos quiénes (en referencia a Macri). ¿O no sabemos que los argentinos, que se quejan del endeudamiento, que tuvieron un presidente que tuvo suerte, la deuda multimillonaria de su familia (...) terminó nacionalizada? ”, sostuvo y expresó su desagrado ante el hecho de que los otarios (tontos) terminaron teniendo que pagar por la mala gestión de los ricos.

Cristina Kirchner también recordó que durante la gestión presidencial de su difunto esposo Néstor Kirchner (2003-2007) y según un informe del Banco Mundial que citó “la clase media argentina duplicó” sus ingresos.

La actual titular del Senado se preguntó “¿quién diría que las únicas vacunas que tenemos hoy son rusas y chinas?”, olvidándose de un acuerdo para fabricar localmente la versión Oxford/AstraZeneca.

“Nuestro espacio político fue el único que no endeudó a Argentina y pagó las deudas de todos los demás gobiernos”, dijo Cristina Kirchner y pidió al FMI “plazos más largos y una tasa de interés mucho más baja”.

Pero se apresuró a dejar en claro que “no estamos hablando de no pagar”. Agregó que “todos debemos hacer un esfuerzo, especialmente los que tienen la responsabilidad del oficialismo y, en particular, la oposición debe insistir en que nos den una tasa de interés más baja”.

También pidió a Estados Unidos un “gestito” a favor de Argentina, ya que, sostuvo, ese país apoyó el golpe del 24 de marzo, luego ayudó a “los ingleses en la Guerra de Malvinas, y como si eso fuera poco, fueron centrales en el hecho de que el Fondo Monetario violara todos los artículos de su estatuto” donde los representantes del gobierno de Estados Unidos “fueron fundamentales”. Insistió en que Macri no habría obtenido un préstamo del FMI durante la crisis cambiaria de 2018 si no hubiera sido por “el apoyo de Estados Unidos”.