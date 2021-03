Falklands: firman acuerdo para la segunda fase de identificación de soldados argentinos caídos en 1982

Presidente del CICR, Peter Maurer, los Representantes del Reino Unido y de Argentina en Ginebra y los embajadores Braithwaite y Villegas, durante la ceremonia celebrada hoy. (CICR)

Los gobiernos del Reino Unido, de las Islas Falkland y de la Argentina firmaron este jueves los documentos necesarios para llevar adelante una nueva etapa del Plan Proyecto Humanitario que inició en 2017 y ha permitido la identificación de 115 soldados argentinos caídos durante el conflicto armado de 1982. El acuerdo fue firmado en el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Ginebra, Suiza y se iniciará en agosto, según confirmó la embajada británica en Buenos Aires.

En el acuerdo se volvió a pedir a la Cruz Roja que actúe como intermediario neutral, en este caso para la identificación de los restos sepultados en la tumba C.1.10 del Cementerio Argentino de Darwin, ubicado en las islas Falkland.

“Desde 2017 hemos seguido manteniendo nuestro compromiso con la Convención de Ginebra, que exige que las personas caídas en combate sean identificadas siempre que sea posible”, dijo el presidente de la Asamblea Legislativa de las Falklands, Ian Hansen.

La ceremonia estuvo encabezada por el Presidente del CICR, Peter Maurer, y por los Representantes Permanentes del Reino Unido y de Argentina ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, los embajadores Julian Braithwaite y Federico Villegas.

“La continuación del Plan Proyecto Humanitario es una excelente noticia. Anhelamos que este proceso ayude a que las familias que perdieron un ser querido en el conflicto puedan cerrar su duelo”, dijo el embajador del Reino Unido en la Argentina, Mark Kent.

“El Gobierno de las Islas Falkland no solo ha permitido que este trabajo siga adelante, sino que ha procurado hacerlo de forma diplomática y digna (…). Hemos recibido una serie de visitas de la Comisión de Familiares desde que se iniciaron los trabajos de identificación por ADN, y me he sentido orgulloso y honrado por la sensibilidad y el respeto que la comunidad de las Islas Falkland ha mostrado en esas ocasiones”, agregó Hansen.

De esta forma se dio continuidad al intercambio de notas efectuado en septiembre de 2020 entre el Embajador Británico en Argentina, Mark Kent, y el Canciller argentino, Felipe Solá, con el fin de dar identidad a los soldados que yacen bajo tumbas identificadas hasta ahora como “soldado argentino, solo conocido por Dios”.

Se estima que el equipo del CICR regresará a las Islas Falkland en agosto de este año, si las circunstancias generales lo permiten. El acuerdo estipula que los costos de la operación serán solventados conjuntamente por el Reino Unido y la Argentina.