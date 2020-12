Diosdado Cabello se mofa del presidente argentino, “tibio y frío”

“El presidente de Argentina es así como tibio, no sé, ¿verdad?. De tibio pa’ frío. Cuidado si frío nada más. Pero no es Macri, al menos. ¡O uno cree que no es Macri!”

El titular de la Asamblea Nacional Constituyente y una de las máximas autoridades del régimen venezolano, Diosdado Cabello criticó nuevamente al presidente argentino Alberto Fernández, a quien tildó de “tibio y frío” y a quien comparó con el ex presidente Mauricio Macri, en una renovada embestida de Caracas hacia el gobierno del Frente de Todos que encabeza.

En su programa semanal en la televisora pública de Venezuela (VTV), Diosdado Cabello, aseguró que hay “falta de solidaridad” por parte del Gobierno de Fernández con la dictadura chavista. “El presidente de Argentina es así como tibio, no sé, ¿verdad?. De tibio pa’ frío. Cuidado si frío nada más. Pero no es Macri, al menos. ¡O uno cree que no es Macri! Uno lee algunas cosas y dice: ¿Dios, para dónde van? Ojalá que se encuentren con Kirchner, con la fuerza de Néstor Kirchner”, cuestionó Cabello.

Cabello prosiguió: “No lo estoy criticando, ni me meto en asuntos internos. Sólo siento la frialdad y la falta de solidaridad entre hermanos que están en la mira del imperialismo. Se sienten superiores… están en la mira del imperialismo”.

Pero no ha sido la única voz crítica que sonó desde el chavismo en los últimos días. En la noche del sábado, también en el canal del Estado, el constituyente Mario Silva profirió duros insultos contra el presidente argentino. “El presidente de Argentina no representa al pueblo argentino”, remarcó Silva, quien comparte con Cabello el horario estelar del canal de televisión de propaganda del régimen venezolano. Desde su programa televisivo “La Hojilla” todas las semanas posiciona el relato del chavismo y sus blancos internos y externos.

El constituyente comenzó sus ataques por la difusión que le dio Alberto Fernández a la carta enviada por el presidente francés, Emmanuel Macron, tras la muerte de Diego Armando Maradona, en la que calificó como “el sabor amargo de la derrota” la relación que tuvo el futbolista con Hugo Chávez y Fidel Castro.

“A nosotros no nos importa, señor Alberto Fernández, si usted reconoce o no al presidente Nicolás Maduro. Lo que nos da mucho asco es la acción suya, hacerse el tonto, el pendejo. Mejor hablo bien de Macron, pero no digo si Nicolás Maduro nos envió una carta sentida sobre Maradona (…) Nosotros hemos estado al lado del pueblo argentino en sus luchas, y es muy mezquina esa actitud de parte de Alberto Fernández ¿Qué busca? ¿Caerle bien al FMI (Fondo Monetario Internacional)?”, reclamó Silva.

El próximo domingo se realizarán elecciones parlamentarias en Venezuela. Tendrán poca representatividad: los principales opositores están prohibidos o decidieron no presentarse. La dictadura no permitió veedores internacionales y hasta amenazó con dejar de distribuir comida en focos necesitados de alimento si la población no se presentaba a votar a sus candidatos o los representantes satélites del régimen.