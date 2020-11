Cuarta temporada The Crown: Mujeres de carácter, Isabel II, Thatcher, Diana y la guerra de las Falklands

La cuarta temporada repasa los acontecimientos que marcaron a los Windsor desde 1979, cuando Margaret Thatcher) llega al número 10 de Downing Street

El príncipe Andrés, el favorito de la reina, sirvió con la Royal Navy en el conflicto del Atlántico Sur, a bordo del portaaviones Invencible

En 2016 Netflix presentó The Crown, su producción más cara hasta la fecha, una serie histórica sobre Isabel II, la soberana que más tiempo ha reinado en Reino Unido, creada por el guionista Peter Morgan (The Queen y The Audience) y premiada con tres Globos de Oro, diez Emmy y tres BAFTA, entre otros galardones.

El domingo se estrena la cuarta temporada que repasa los acontecimientos que marcaron a los Windsor desde 1979, cuando Margaret Thatcher, la hija de un tendero y concejal, licenciada en Química por la Universidad de Oxford, madre de mellizos y líder del partido Tory (conservador) llega al número 10 de Downing Street convertida en la primera mujer en el cargo de primer ministro, hasta 1990, cuando las diferencias entre Carlos y Diana, padres de Guillermo y Harry, ya son insalvables, y la Dama de Hierro es traicionada por su propio gabinete tras once años de 'thatcherismo'.

Sin renunciar a un estilo marcado por el acertado reparto, la exquisita ambientación, el rodaje en espacios naturales y sus documentados guiones, estos nuevos diez episodios están dirigidos por Benjamin Caron (Wallander), Julian Jarrold (Retorno a Brideshead), Paul Whittington y Jessica Hobbs e interpretados por el reparto de la anterior temporada, al que se incorporan Emma Corrin, como Lady Diana Spencer; Gillian Anderson, como la premier británica; Tom Byrne, el príncipe Andrés, el favorito de la reina, que sirvió con la Royal Navy en la Guerra de las Malvinas a bordo del portaaviones Invencible, y Angus Imrie, Eduardo, el menor de los hijos de Isabel y Felipe. Además, se recupera a Claire Foy en una breve escena como la princesa Isabel en un flashback que retrocede a Ciudad del Cabo, en 1947.

Esta entrega, que terminó de rodarse en el mes de marzo, justo antes del estallido de la pandemia, repasa los acontecimientos políticos clave para el país durante la década marcada por las tensas relaciones entre las dos mujeres que por primera vez gobiernan el país. Un periodo que comienza con el asesinato a manos del IRA de Lord Mountbatten, último virrey de la India y el único miembro de la familia real que entiende a Carlos; sigue con el aumento del paro y la inflación por los recortes, la reforma fiscal y la privatización de la mayoría del sector público, que impone la adalid de la política ultraliberal en sus tres mandatos; pasa por la guerra de las Falklands/Malvinas, y el incidente Fagan, ocurrido en julio de 1982, cuando un intruso, víctima del desmantelamiento del bienestar social, entró en el dormitorio de la reina para expresarle su desesperación. La temporada finaliza con la disputa por las sanciones impuestas a la Sudáfrica del apartheid por parte de la Commonwealth, que creó un cisma insalvable entre la monarca y la primera ministra, aireado en el diario The Times.

En el plano personal se muestra la crisis de la princesa Ana y de su tía Margarita, desgraciadas en el amor y buscando siempre su lugar; la boda del príncipe Andrés con Sarah Ferguson; el rápido y doloroso deterioro del matrimonio del heredero marcado por la presencia de Camilla Parker Bowles, la bulimia de Diana y la incapacidad de Carlos de gestionar el éxito entre el pueblo de su esposa, que evidenció su visita a Australia (rodada en localizaciones malagueñas y almerienses), y Nueva York.

La cuarta tanda cierra una segunda etapa en la ficción en la que han brillado Olivia Colman, Tobias Menzies, Emma Corrin y Helena Bonham Carter. En las dos próximas temporadas con las que se cerrará la historia llegando hasta el año 2000 serán sustituidos por Imelda Staunton (Isabel II), Jonathan Pryce (Felipe de Edimburgo), Elizabeth Debicki (Lady Di), Lesley Manville (Margarita) y Dominic West (el denostado príncipe de Gales).

The Crown , Neflix