Falklands y un aniversario invocando al corsario/pirata Capitán David Jewett

El capitán David Jewett, descripto como corsario/pirata por el historiador Dr. Graham Pascoe

Ante el anuncio que Argentina celebrará el próximo 6 de noviembre el 200 aniversario del primer izado de la bandera argentina en las Falklands/Malvinas por el corsario/pirata capitán David Jewett, el historiador Dr. Graham Pascoe hizo público un informe que recoge hechos de aquella época bajo el título de “La visita de David Jewett a las Falklands, 1820/21: ´toma de posesión´ no válida”.

Según explica el Dr Pascoe, previo a su llegada a las Falklands/Malvinas, David Jewett había capturado un barco de Portugal, país neutral, y luego capturó otra nave de Estados Unidos, también neutral en el conflicto, en las propias Islas.

Al respecto el historiador de las Falklands afirma que, ”la captura de barcos de países neutrales (por parte de Jewett) terminó con su condición de corsario (los corsarios sólo estaban habilitados legalmente a capturar naves enemigas en época de guerra) y por tanto lo convirtió en un pirata“.

En efecto su barco, y el capitán que lo sucediera, William Mason, fueron luego condenados por piratería en un tribunal de presas marítimas de Portugal. El barco fue confiscado y vendido, en tanto Mason y la tripulación enviados a prisión en Lisboa.

Los piratas, agrega el Dr. Pascoe eran forajidos en todo el mundo, y sus acciones eran ilegales. Por tanto no hubo ninguna ”posesión legal” válida de las Islas Falkland en 1820, al margen de todo lo que pueda afirmar Argentina.

Más adelante Dr. Pascoe argumenta que el gobierno argentino no impartió instrucciones a David Jewett para que tomara posesión de las Falklands, y en un largo informe que escribiera desde Port Louis en febrero de 1821, no hizo mención alguna que haya tomado posesión de las Islas. Si es que hubiera tenido órdenes al respecto, no hubiera omitido mencionar que había cumplido con dichas órdenes.

En efecto Argentina sólo se enteró que supuestamente Jewett había reclamado las Islas por informes en la prensa en inglés publicada en Buenos Aires, pero el 10 de noviembre de 1821, o sea un año más tarde de los acontecimientos descriptos.

El capitán Jewett abandonó el servicio de Argentina en 1822 y se trasladó a Brasil donde se convirtió en amargo enemigo de Argentina.