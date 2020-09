Falklands traspasa fondos superavitarios al nuevo ejercicio presupuestal

El Secretario de Finanzas de las Islas, Tim Waggott agradeció al personal de la Tesorería por lo que definió “esfuerzo extraordinario” en un ejercicio excepcional.

Con la finalización del ejercicio anual el pasado 30 de junio, el gobierno de las Islas Falkland realizó una rendición de cuentas, con los ingresos y egresos cumplidos durante el mes de julio, lo cual a pesar de lo excepcional del años permitió un traspaso de rubros de más de £13.6 millones al nuevo presupuesto.

Se trata de £10 millones más que lo acontecido un año atrás (2019 al 2020) y según se explicó por la Comisión Permanente de Finanzas responde por gastos relativos a las medidas especiales tomadas para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus, y por retrasos en cumplimientos con los vuelos del puente aéreo del Ministerio de Defensa británico.

En tanto el resto de la suma se ajusta “más o menos a los mismos movimientos” que se registraran para el traspaso del ejercicio anterior al ahora vencido.

De acuerdo a los documentos manejados por los legisladores electos de las Falklands, previo a la reunión en que se aprobara el traspaso, indican que la Tesorería recibió unas 212 solicitudes de los distintos departamentos del gobierno para el traspaso de fondos no devengados en el ejercicio vencido, pero igualmente se aplicó un recorte de unas £400,000 al total de los pedidos.

Todos estos temas se abordaron en un encuentro de los legisladores de las Islas, junto a representantes de la Tesorería durante una sesión de la Comisión Permanente de Finanzas.

El Secretario de Finanzas de las Islas, Tim Waggott dijo durante el encuentro que se había aplicado en esta oportunidad un formato para el proceso más estructurado y al respecto agradeció al personal de la Tesorería por lo que definió “como un esfuerzo extraordinario” en un ejercicio excepcional.

Entre los traspasos implementados, uno de ellos es de £200,000 del fondo para el Sistema de Desarrollo Comunitario que fue transferido al presupuesto de Educación.

En respuesta a una pregunta del legislador MLA Mark Pollard, preocupado por dicho asiento, el Secretario de Finanzas dijo que la Tesorería igualmente se compromete a aprobar el planteo de desarrollo comunitario, aunque se trate de una simple dilación contable.

Este traspaso de fondos es tarea anual en las Falklands pues el presupuesto no sólo goza usualmente de un superávit, sino que además el rubro de inversiones de capital es el más afectado, no porque no haya fondos para cumplirlo, sino porque no se cuentan con los necesarios elementos suficientes para ejecutarlo, mano de obra, equipamientos, etc.

La economía de las Falklands hasta la implementación de medidas de apoyo por la pandemia, gozaba de pleno empleo y de floreciente desarrollo en sus diferentes sectores, pesca, turismo, agricultura y comercio.