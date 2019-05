Derrota de Macri en Córdoba; Peronismo federal arrasa en provincia y capital

“Cambiemos”, la alianza del presidente Mauricio Macri, sufrió una dura derrota el domingo en la provincia de Córdoba, donde el gobernador peronista Juan Schiaretti, logró su reelección en el segundo distrito electoral más populoso del país.

Con 94,2% de los votos escrutados, Schiaretti suma 54,0% de los votos, frente al diputado Mario Negri de Cambiemos con 17,8% y el radical (socialdemócrata) Ramón Mestre (11,0%).

Negri, también de extracción radical, contó con el respaldo de Macri y el gobierno federal, mientras que Mestre -hasta ahora alcalde de la capital cordobesa- optó postularse por fuera de la fórmula macrista.

“Somos parte del peronismo federal, democrático y republicano. Estamos convencidos que no habrá república en Argentina sin el peronismo y no habrá futuro para el peronismo, si no es republicano”, declaró el gobernador reelecto en los festejos. Schiaretti, de 69 años, que había sido gobernador de Córdoba entre 2007 y 2011, volvió al ejecutivo cordobés en 2015. En 2008, Schiaretti se distanció de la entonces presidente Cristina Fernández (2007-2015), del kichnerismo en el peronismo, por el apoyo que dio a los productores durante la crisis del campo desatada por el aumento de impuestos a exportaciones agrícolas. En esta ocasión, el candidato kirchnerista desistió de participar del comicio y respaldó a Schiaretti.

El peronismo ganó también la alcaldía de la ciudad de Córdoba, lo que no ocurría desde 1974. La contienda en un distrito con 2,8 millones de electores, 8,7% del padrón nacional, generó especial interés porque fue la provincia que le dio a Macri (centro-derecha) el triunfo en el balotaje de las presidenciales 2015, cuando sacó 74% de los votos, la mayor diferencia a su favor en todo el país.

Los argentinos concurrirán a una primera vuelta de las presidenciales el próximo 27 de octubre. Los militantes peronistas festejaron desde temprano con cánticos contra el presidente Macri, no obstante no está claro cuál será el comportamiento de los cordobeses en los comicios nacionales. El triunfo de Sciaretti fue saludado tanto por el Partido Justicialista (PJ, peronismo) como por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y por Sergio Massa, ambos con aspiraciones presidenciales desde la oposición.

En un comunicado, el Consejo Nacional del PJ consideró que el resultado electoral en Córdoba demuestra que “todos los esfuerzos que se están haciendo para lograr la unidad del peronismo no son vanos” .

Lavagna (de centro) , quien se desempeñó como ministro de Economía en los gobiernos de Eduardo Duhalde y de su sucesor Néstor Kirchner, entre 2002 y 2005, también celebró el triunfo de Schiaretti así como Massa, quien propone un gran frente opositor para evitar la reelección de Macri.