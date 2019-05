López reveló conversaciones con generales para la remoción de Maduro

López sostuvo que hubo conversaciones con el entorno cercano a Maduro e insisten en que el proceso de su salida debe ser “pacífico, que no recurra a la violencia”

Hay un claro interés de su entorno más íntimo para que Nicolás Maduro salga del poder. Se dieron varias conversaciones, entre líderes opositores y el entorno de gobernante”, afirmó este jueves Leopoldo López.

En una entrevista el líder opositor sostuvo que las conversaciones que se han sostenido en el entorno cercano al Presidente de Venezuela insisten en que el proceso de su salida debe ser “pacífico, que no recurra a la violencia, pero tiene que contar con la fuerza del pueblo y de la Fuerza Armada”.

“Tiene que ser un proceso que garantice la integridad de quienes hoy están usurpando el poder. Eso lo hemos hablado y en todas las conversaciones reitero esto: nosotros no queremos hacerle a nuestros adversarios lo que nos hicieron”, subrayó López, quien fue liberado de su arresto domiciliario por un grupo de militares y miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) el pasado martes. “Hablé con muchos generales”, admitió López.

El líder opositor hizo hincapié en que no quiere “nunca más que haya presos políticos, ni torturados ni asesinados por salir a protestar”. “Ni personas que sean excluidas por su posición política, una madre a la que roben el alimento porque está acatando las órdenes de policías ni un padre que no dé medicina a sus hijos porque no está bajo los lineamientos políticos de la dictadura”, agregó.

López pidió a la Fuerza Armada, así como a “quienes hoy están acompañando a la dictadura” que tengan la certeza de que los opositores no van “a ir en un proceso de cacería de brujas ni de persecución de ningún tipo”.