Gobierno de Brasil divulga video elogioso del golpe militar del 31 de marzo 1964

El video concluye con una voz que afirma “el Ejército no quiere aplausos ni homenajes, el Ejército apenas cumplió su papel”, mientras de fondo surge el himno

El gobierno brasileño divulgó un video con expresiones elogiosas sobre el golpe de Estado del 31 de marzo de 1964, que luego fue reproducido por el diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro. La divulgación de las imágenes generó rechazo en diplomáticos de Itamaraty.

El Ejército nos salvó, el Ejército nos salvó (repite) no hay como negarlo, y eso aconteció de un día como hoy, no se puede cambiar la historia., dice un hombre aparentemente septuagenario, canoso, con la bandera brasileña detrás. El video concluye con una voz fuera de cámara que afirma “el Ejército no quiere aplausos ni homenajes, el Ejército apenas cumplió su papel”, mientras de fondo surge el himno nacional.

El spot de poco menos de dos minutos coincidió con la orden del presidente Bolsonaro que las unidades militares realicen ceremonias recordatorios del inicio del gobierno castrense que se prolongó de 1964 a 1985.

El diario Folha de São Paulo reveló que un grupo de cuarenta diplomáticos de diversas áreas de Itamaraty emitió una carta anónima para repudiar las declaraciones de Bolsonaro y del canciller, el ultraderechista Ernesto Araújo, sobre el golpe.

La oficina de prensa del Palacio del Planalto reconoció haber subido ese video a la cuenta oficial del gobierno en WhatsApp pero señaló que desconoce quién fue el autor. El sábado pasado la Justicia federal de segunda instancia autorizó los actos revocando una medida cautelar de una jueza de Brasilia que había ordenado dejarlos sin efecto.

Sin embargo, el vicepresidente Hamilton Mourao sostuvo que fue el propio Bolsonaro quien autorizó el video. “Fue una decisión del presidente. Fue divulgado por el Palacio del Planalto, decisión del presidente”, dijo a la cadena Globo el vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo, ya que Bolsonaro se encuentra de gira oficial en Israel.La Orden de

Abogados de Brasil denunció ante Naciones Unidas la recordación de los hechos del 31 de marzo de 1964. El presidente Bolsonaro no hizo mención al aniversario del golpe en los primeros discursos que pronunció en Israel a donde arribó el domingo para una visita oficial de 4 días. En cambio sí lo hizo su hijo, el diputado federal por San Pablo, Eduardo Bolsonaro, del conservador Partido Social Liberal. “En un día como hoy Brasil fue liberado. Gracias militares del 64!! Tienen dudas de lo ocurrido? Pregúntenle a sus padres of abuelos que vivieron aquella época” señaló Eduardo Bolsonaro en las redes sociales.