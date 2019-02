El estatus legal de Gibraltar es una cuestión de hecho, y no está sujeta a interpretaciones

Resulta totalmente irrelevante para nuestra salida de la UE y dice más de la obsesión anacrónica de España con Gibraltar que de cualquier otra cosa

En su propuesta para después del Brexit relacionada con la exención de visado para los ciudadanos británicos que viajen a la Unión Europea, el Consejo Europeo describió este viernes a Gibraltar como una “colonia de la Corona Británica”.

El Gobierno de Gibraltar desea agradecer a la Primera Ministra británica sus declaraciones en cuando a que una descripción así resulta “completamente inaceptable”.

El estatus legal internacional de Gibraltar no es una cuestión que esté sujeta a diferentes interpretaciones, es una cuestión de hecho. Gibraltar figura en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas. El Gobierno de Gibraltar y el Gobierno del Reino Unido han manifestado en ocasiones anteriores que Gibraltar debería excluirse de esa lista a través del ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo de Gibraltar.

La ironía es que es la propia España la que mantiene a Gibraltar en la lista de la ONU y luego utiliza nuestra presencia en ella para calificar a Gibraltar como una “colonia”. Esto demuestra la importancia de la asistencia anual a las sesiones del Comité de los 24 en Nueva York cada junio, a la que el Gobierno GSLP/Liberales se ha comprometido y que la administración anterior del GSD había abandonado.

El uso de semejante lenguaje, en caso de materializarse en los documentos finales, no ayuda a la creación de un clima de entendimiento y confianza entre Gibraltar y España a medida que nos preparamos para abandonar la UE. De hecho, lograría todo lo contrario y sirve para generar más conflicto, en lugar de propiciar una mayor cooperación. Resulta, en cualquier caso, totalmente irrelevante para nuestra salida de la Unión Europea y dice más de la obsesión anacrónica de España con Gibraltar que de cualquier otra cosa. Esto está totalmente fuera de lugar en la Europa moderna de hoy.

El Ministro Principal, Fabián Picardo, declaró: “A nadie le sorprenderá escuchar al Gobierno español haciendo declaraciones provocativas respecto a Gibraltar. Los 32.000 ciudadanos de Gibraltar están acostumbrados a los constantes intentos por parte de los sucesivos Gobiernos españoles de acosarnos de todas las maneras posibles. Este no es diferente al tipo de abuso que hemos tenido que soportar por parte de las administraciones españolas anteriores. Seguiremos acogiendo cada día en Gibraltar a los más de 10.000 trabajadores españoles que no pueden encontrar empleo en España.

Seguiremos trabajando para demostrar a España que no consentiremos que se nos obligue a aceptar la soberanía española. Profundizaremos y fortaleceremos nuestra relación con el Reino Unido, que es una relación madura de colaboración y ya no tiene una naturaleza colonial, a pesar de la insistencia continuada de España de que deberíamos permanecer en la lista de la ONU de territorios no autónomos. Pero lo más significativo es que [en Gibraltar] apoyamos la permanencia del Reino Unido en la UE con un 96% de los votos en el referéndum y la UE no nos ha apoyado en absoluto ante los sueños españoles de expansionismo territorial”.