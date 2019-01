Divorciada de millonario inglés confirma que sus hijos no son de su amante

Test de ADN confirmó que los tres hijos que había tenido con su esposa Kate hace 21 años no eran de él, por lo que decidió demandarla por fraude

Tras un diagnóstico de fibrosis quística en 2016, que entre otras cosas lo había convertido en estéril desde su nacimiento, fue el detonante para que Richard Mason (55), un empresario y millonario inglés, decidiera realizarse un test de paternidad.

Según informó El Mundo de España, el test de ADN confirmó que los tres hijos que había tenido con su esposa Kate hace 21 años no eran de él, por lo que decidió demandarla por fraude.

“De repente ya no sabes qué es real y qué no, es como si hubiese estado viviendo en Matrix”, relató Mason. Después de dos años del proceso legal, la justicia inglesa tomó la decisión de condenar a la ex esposa por la suma de 275.000 libras, tras haber ocultado la información de la verdadera paternidad de su hijo mayor de 23 años y los gemelos de 19.

En el año 2008, Kate y Richard se divorciaron en un acuerdo cercano a los 4,5 millones de libras y una pensión por los hijos que tenían en común. Posterior a la separación, la ex esposa le dijo que los niños no eran de él y decidió investigar al recordar que Kate había tenido un amante en los años 90. A partir de la noticia, la relación con los que creía que eran sus hijos comenzó a debilitarse.

“Todavía veo lo que hacen en Facebook y eso me parte el corazón. El mayor se graduó hace poco y yo ni siquiera fui invitado”, comentó Richard, agregando que posterior al divorcio su madre empezó a exigir más dinero por los jóvenes, a pesar que él siempre cumplió con lo acordado en tribunales, a diferencia de su padre biológico, quien nunca les otorgó ninguna ayuda.

“Todo lo que dabas por cierto no lo es y ninguna verdad es real. No eres padre, no eres capaz de tener hijos y tu nombre no perdurará en el tiempo”. Joel Mason, el supuesto hijo menor del empresario, contó a Daily Mail que no habla con Richard hace tres años, pero que tampoco tiene deseos de conocer a su verdadero padre.

“No sé si llamarlo distanciamiento. No sabría qué palabra usar. No he hablado con él durante varios años debido a su comportamiento ya que es un hombre muy manipulador, pero seguirá siendo mi padre y no buscaré al real”, relató. Además aseguró que al ver ambas perspectivas y argumentos, cree que es justo que su madre deba pagar la cantidad de dinero que se le exigió.