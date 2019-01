Fiscal General de Perú acosado por denuncias se niega a renuncia

Según El Comercio, Pedro Chávarry no dio un paso al costado pese a que así se lo solicitaron expresamente los fiscales supremos y pares durante una reunión

El fiscal de la nación de Perú, Pedro Chávarry, anunció que no renunciará a su cargo pese a los duros cuestionamientos a su gestión, marcada por la inicial remoción de los fiscales del caso Odebrecht, Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes luego serían reposicionados en sus cargos.

Según señaló El Comercio, Chávarry no dio un paso al costado pese a que así se lo solicitaron expresamente los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez y Victor Monteza durante una reunión con ellos. El fiscal supremo Tomas Gálvez confirmó que le hicieron el requerimiento durante la reunión de este viernes, pero Chávarry no respondió.

“En la estación de pedidos se le solicitó al doctor que dé un paso al costado, los cuatro lo hemos pedido y el doctor dio por terminada la junta y volvió a su despacho. Dijo que lo va a evaluar, nada más”, explicó Gálvez. El persecutor indicó que Chávarry les comentó que “les contestará oportunamente”.

“Él considera que no ha incurrido en nada irregular, que no se considera responsable de nada y que si las cosas han llegado a ese estado, no es atribuible a él”, acotó. Pese a que están a la espera de un pronunciamiento, Gálvez indicó que esperaban su renuncia durante la junta de fiscales.

“Algo se tendrá que hacer porque no se puede dejar indefinida las cosas tampoco ¿no?”, sostuvo. Por ello, anunció que se investigará y debatirá qué se puede hacer. Posteriormente, a través de su cuenta de Twitter, el fiscal Chávarry no aclaró su futuro y se limitó a decir que “tomaré las decisiones que sean acorde a lo que ello exige”, agregando que “las personas pasamos, las instituciones quedan”.