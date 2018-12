Falklands: preocupación y elogios por el segundo vuelo comercial con escala en Córdoba

MLA Roger Spink admitió que “todos estamos preocupados cuando se tiene algo que debe pasar por Argentina...pero eso es también la razón de los acuerdos”

MLA Ian Hansen abrió el debate haciendo una exposición del proceso que resultó en la propuesta del vínculo aéreo con Sao Paulo, y escala en Córdoba El gerente de FIDC Martin Slater, dijo que la propuesta del vínculo aéreo adicional estaba planificada hace tiempo y “explícitamente propuesta en el Acuerdo de 1999” La escala en Córdoba será como en Rio Gallegos, “aterriza el avión, esos que tienen que bajar, bajan, los que tienen que subir, suben, y no hay controles de aduanas”... “Reconocen que con quienes tienen que hablar es con nosotros, aquí de las Islas, y no con el gobierno del Reino Unido”, sostuvo el CEO Barry Rowland

La propuesta para un segundo vínculo aéreo comercial entre las Islas Falkland y la región (Sao Paulo, Brasil) con una escala mensual en Argentina despertó fuerte preocupación como también elogios durante una asamblea pública celebrada el miércoles a media tarde en la capital Stanley. Los preocupados temen que Argentina pueda en un futuro, a largo plazo exponer a los Isleños amenazando con interrumpir el vínculo con Sao Paulo.

En respuesta los miembros electos de la Asamblea Legislativa recordaron a la audiencia que aún en los años más difíciles de la era Kirchner en Argentina, el Acuerdo alcanzado en 1999 nunca interrumpió ese primer vínculo entre Punta Arenas, Chile y las Falklands.

El legislador electo MLA Roger Spink sostuvo que “todo el mundo está siempre preocupado cuando se tiene algo que cruza vía Argentina, la cual es como una canilla que pueden abrir o cerrar a antojo, pero esa es justamente también la razón por la cual se llega a estos acuerdos”.

Otros legisladores también respondieron a los presentes en la audiencia que “si las cosas andan o resultan mal” la Asamblea de las Islas tiene la facultad de terminar con dicho vínculo.

El legislador MLA Ian Hansen fue quien abrió el debate al exponer el proceso desarrollado hasta el momento y que resultara en la propuesta de vínculo aéreo con Sao Paulo, con una escala mensual en Córdoba.

A su vez, Martin Slater, Gerente de la Corporación para el Desarrollo de las Islas Falkland también brindó su opinión. Reveló que tanto él como el CEO del aparato estatal de las Islas, Barry Rowland han estado al frente del proyecto por años. Slater dijo que la reciente propuesta para un vínculo adicional anunciado esta semana por el gobierno de las Islas, FIG, había sido planificado desde hace tiempo, y “explícitamente provisto en el Acuerdo de 1999”, a la vez que ”articulado dentro de las últimas tres ediciones del Plan (de desarrollo) de las Islas... Formó parte del Comunicado Conjunto acordado durante la última asamblea, figura en la Estrategia de Desarrollo Económico que fuera recientemente revisada y adoptada, además de incluirse en cada uno de los Relevamientos del Clima para los Negocios, el cual producimos cada dos años“.

Slater dijo que en el último Relevamiento del Clima para Negocios, se planteó como ”la principal barrera para el desarrollo. En cuanto se refiere a la Corporación para el Desarrollo, y a mis colegas dentro del gobierno, esta es una absoluta prioridad para el crecimiento económico dentro de las Falklands”. Explicó los parámetros dentro de los cuales tuvieron que trabajar y negociar, incluyendo lo redactado en el Comunicado Conjunto (Argentino/Reino Unido) del 2016, el cual resaltaba que más vínculos aéreos entre las Falklands y terceros países tendrían que incluir “dos escalas mensuales en Argentina, en ambas direcciones”.

Agregó Slater que la escala funcionaría de la misma forma que se hace en la actualidad en Río Gallegos con el vínculo mensual desde Punta Arenas, o sea “el avión aterriza en la pista, se bajan los que tienen que bajar, suben los que tienen que subir y luego el avión parte. No hay controles de aduanas ni de ninguna clase”.

También reveló los criterios provistos a 16 aerolíneas pre seleccionadas (durante el proceso de licitación en marzo pasado) por los consultores contratados por el gobierno de las Islas, March Aviation Economics, los cuales incluían que el servició tendría que proveer una mayor conectividad y que el nuevo servicio y el actual (vía Chile) tendrían dentro de lo posible complementarse. Igualmente sería preferible que el avión además de pasajeros llevara carga.

Al extenderse sobre estos puntos enfatizó que le fue recalcado a las aerolíneas que el vuelo era “adicional” y no para reemplazar el vuelo de Chile que partía desde Santiago.

Finalmente Latam fue seleccionada y conversaciones en detalle prosiguieron. Slater expuso las propuestas que adelantara Latam:

- un avión de cabina ancha que volaría hacia y desde las Falklands todos los miércoles

- cumpliría tres vuelos directos sin escalas por mes desde Mount Pleasant a Sao Paulo

- un vuelo dirección norte y otro dirección sur, indirectos, entre Sao Paulo y Mount Pleasant con una escala en tránsito en Córdoba.

Así mismo Latam ofrecería conexiones directas a siete destinos mayores en la Unión Europea y cuatro en Estados Unidos. Otros 49 destinos servidos por Latam a la vez que conexiones con aerolíneas asociadas a 87 destinos en Europa, 24 en el Reino Unido y más de 200 a Estados Unidos.

“Si calculamos bien los horarios se podrá viajar desde aquí en las Falklands y aterrizar en Sao Paulo a la caída de la tarde, dos horas después en vuelo a Heathrow. Se parte al medio día de Mount Pleasant y al medio día del día siguiente estás en Heathrow, ...esa es la meta y nuestra aspiración”.

Slater resaltó la flexibilidad que la combinación del nuevo vínculo con los vuelos actuales brindará a los turistas que pernoctan en Falklands, o sea 3, 4 y 7 días. Además los boletos serán directos. de forma que no habrá que recoger el equipaje en Sao Paulo, si es que uno viaja al Reino Unido por ejemplo.

El número de asientos disponibles será grande, unos 200 para pasajeros, incluyendo la Business class, y hasta unas doce toneladas de espacio de carga incluyendo mercadería perecedera.

Según Slater, Latam les dijo que “90% de los ingresos de la nueva ruta no vendrá de quienes viajen entre las Falklands y Sao Paulo, sino más bien de quienes viajen de Sao Paulo a Heathrow, Madrid, Miami, donde sea que quieran ir...Serán esos asientos los que les permitirá ofrecernos un servicio a un precio accesible desde y hacia las Falklands. Es esa la razón por la cual han decidido utilizar un avión de gran porte y se han comprometido a un servicio las 52 semanas, por tanto se trata de un servicio muy importante”.

Más adelante Slater explicó que Córdoba ha sido elegida porque se trata de una ciudad de tamaño razonable...y es posible desde Córdoba volar a otras partes del mundo, ciertamente una buena conectividad dentro de América del Sur...“

En cuanto a tarifas y precios hizo las siguientes apreciaciones:

-Se trata de una avión grande que hay que llenar y la aerolínea buscará volumen

-Los precios por tanto serán guiados por el mercado y a niveles competitivos

- Cuando se agrega capacidad y elección al mercado, los precios bajan

En cuanto a los aspectos contractuales del gobierno de las Islas, FIG, con Latam, Slater aseguró que habrá un acuerdo en materia de tarifas.

”Hemos recibido ciertas indicaciones en materia de precios como parte de la propuesta de Latam, pero claramente tenemos que negociar esos precios como parte del contrato. No queremos entorpecer esas negociaciones haciendo declaraciones públicas sobre tarifas aéreas y cuáles van a ser..“Pero pueden tener certeza que serán mucho mas accequibles por las razones antepuestas en mi presentación, habrá más espacios en ambas rutas...nos vamos a asegurar que las tarifas son accesibles y si no resultan así, todo el andamiaje montado es insostenible”.

Los próximos pasos refieren a la decisión final por parte del Consejo Ejecutivo de las Islas, luego finalizar los detalles de negociaciones de contratos con Latam. A esto seguirá trabajar para alcanzar las necesarias aprobaciones operacionales y técnicas, y luego organizar un vuelo inaugural. Slater dijo que se podía anticipar que el servicio bien armado estará pronto para despegar mucho antes de la próxima temporada turística.

Preguntas

A la presentación siguió una hora de preguntas de los asistentes a la asamblea.

Cuando se preguntó por qué no se usa a Rio Gallegos como escala tal el caso con el vínculo con Santiago de Chile, se explicó que de acuerdo al Comunicado Conjunto del 2016 se habla de “buena conectividad” y por cierto Rio Gallegos ostenta poca de esa cualidad.

Se preguntó quién pagaría por las estadías de los pasajeros cuando los vientos laterales demoran los vuelos, la respuesta fue directa, Latam.

El CEO de FIG, Barry Rowland explicó “que no hay nadie más al tanto o familiarizado con las condiciones de vuelo en estas Islas que Latam ya que Latam ha operado los vuelos de los sábados por 19 años y los vientos laterales no los han obligado a cancelar vuelos, aún cuando debemos admitir que dichos vientos laterales en estos dos últimos años se han incrementado.”

“Hemos hablado de esto con Latam, hemos hablado de las mejoras que esperamos poder realizar y la habilidad de manejar más dinámicamente el tema de los vientos laterales. Eso dependerá de una decisión a tomarse en las próximas semanas, probablemente en materia de mayores inversiones por parte de Mount Pleasant, y de equipos que nos permitan encarar el asunto, pero a pesar de toda esta situación en Latam no se sienten amilanados, al contrario piensan que es en verdad una gran oportunidad...”

Se preguntó se ya había un acuerdo en materia de tarifas de vuelos. Rowland respondió que a esta altura no existía un entendimiento contractual, la intención era alcanzar un acuerdo que contemple también las tarifas de vuelos.



Luego se preguntó por qué el comunicado de prensa de FIG no incluía un párrafo que hacía referencia a las “discusiones trilaterales” en materia de servicios aéreos en lugar de hablar de discusiones bilaterales.

El legislador MLA Barry Elsby fue directo, “la razón es que vivimos en un mundo real, Argentina no reconoce a las Islas Falkland. Igualmente avanzamos en este proceso...aún cuando Argentina no nos reconoce y todo debe ser filtrado a través del Reino Unido. Pero estas discusiones anuales son simplemente eso, discusiones, en busca de oportunidades de futuro, no se trata que estamos viendo si hemos de detener el vuelo o no...”

Rowland comentó al respecto que en cuanto a las negociaciones sobre vuelos, ”les puedo garantizar que hemos estado encabezando esas discusiones, hemos sido acompañados por funcionarios del Reino Unido, junto a nosotros, pero esas discusiones las conduje yo, con apoyo de Martin (Slater), discusiones muy directas y bastante desafiantes. Cualquier conversación sobre el futuro de los servicios aéreos (y es positivo que los tengamos) tienen que ser algo positivo. Y ellos reconocen que la gente que sabe lo que necesitamos aquí en las Islas somos nosotros, y no el gobierno del Reino Unido. El gobierno del Reino Unido tiene que estar junto a nosotros porque son las dos organizaciones soberanas“.

También se confirmó que las conversaciones se desarrollaron bajo el Acuerdo de Servicios Aéreos Reino Unido/Mercosur, y esa es una de las razones por las cuales se incluyó al Reino Unido.

Luego se preguntó si el gobierno de las Islas, FIG, tenía el derecho en algún momento de cesar la operación si así lo entendía, si en efecto las cosas no marchaban como se esperaba. Se respondió que habría un contrato a cuatro años para brindarle la oportunidad al vuelo para asentarse, pero también que el gobierno de las Islas tendría que dar un aviso con doce meses de anticipación para dar por terminado el negocio. El contrato será directamente con Latam, sin participación de ninguna otra organización.

No se pudo especificar cuál sería el avión a utilizar, pues Latam había pedido no adelantar en la materia, pero cuando se habló de una nave grande de capacidad se ofrecía el Boeing 767 como ejemplo.

¿Por qué la escala por Argentina preguntó alguien? El legislador MLA Elsby dijo que el Comunicado Conjunto así lo especificó y ”la realidad es que se debe cruzar espacio aéreo argentino; debemos luego coordinar con la autorización de Brasil y también del Reino Unido, pero con Argentina como punto de partida y esa es la realidad de cómo debemos progresar en la materia“.

Otro de los presentes preguntó, si Argentina incumplió con el Acuerdo de 1999, ¿se puede confiar que lo hagan en el futuro?

El legislador MLA Roger Spink tomó la posta y sostuvo, ”si miramos a la historia, treinta años atrás no teníamos vínculos marítimos o aéreos a América del Sur y ahora contamos con vínculos marítimos y vuelos comerciales y este próximo vínculo no es otra cosa que otro paso adelante en la materia. Estamos avanzando gradualmente y cada tanto debemos retroceder un pasito pero en la totalidad seguimos avanzando“.

En cuanto a temores que el servicio con Santiago colapse o se retiren asientos del vuelo del Ministerio de Defensa británico, Slater dijo, ”Latam está muy, muy, pero muy firme en seguir con el servicio de Santiago, gran parte del proceso actual es asegurarnos que continúe a operar. He estado en este tema por los últimos cinco años y lo fundamental ha sido un vínculo adicional, no un reemplazo, sino repito un vínculo adicional. Hemos analizado esto con bastante detalle y creemos que es comercialmente viable...En cuanto al vuelo del ministerio de defensa, y aún cuando no haya pasajeros civiles, el mismo se mantendrá como ahora dos veces por semana“.

Rowland dijo que no habrá cambios en cuanto al número de asientos disponibles para los civiles en el vuelo del Ministerio de defensa. El contrato con Latam por un segundo vuelo los vincula con los des primer vuelo.

Dijo que a la fecha ”con el curso de vuelo de LanChile a Chile no se han metido o renegado del acuerdo aún cuando se esforzaban por complicarnos la vida aquí en las Falklands, y por tanto se debe aprovechar el acuerdo de buena fé y pensar que los argentinos se mantendrán apegados al acuerdo que firmaron“.

El legislador MLA Roger Edwards sostuvo que del acuerdo de 1999, ”tan sólo queda el vuelo de Lan Chile y aún en los peores momentos de Cristina Kirchner, nunca detuvieron el vuelo“.

Empero alguien de la audiencia dijo que no había intención en detener el vuelo desde Chile pues ello terminaría con el acceso argentino a las Falklands, pero que esto no necesariamente se sostendría para un segundo vuelo.

Cuando se preguntó por qué el asunto del segundo vuelo se manejó con tanto secretismo por parte del gobierno de las Islas, FIG, MLA Hansen resaltó, ”nosotros el gobierno de las Islas Falkland mantuvimos nuestra parte del entendido que era que todo se anunciaría el mismo día, pero como todos sabemos, fue el gobierno argentino que filtró la noticia, no fuimos nosotros”.

Finalmente dos asistentes a la asamblea tuvieron comentarios positivos sobre el trabajo realizado y otro indicó que porque algunos vociferaran sus opiniones, no significaba que esas fueran las opiniones de todos. (Penguin News).