Argentina con superávit comercial en setiembre, primera vez en 21 meses

En setiembre el saldo comercial positivo fue de US$ 314 millones, en tanto el anterior positivo fue en diciembre del 2016 con US$ 55 millones

Por primera vez en 21 meses, la balanza comercial de Argentina reportó un saldo positivo de US$ 314 millones en septiembre producto de una baja importante en las importaciones, en un contexto marcado por un dólar alto y una actividad económica en baja, anunció este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En los primeros nueve meses del año, el informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) registra un déficit de US$ 6.453 millones, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La contracara del dato favorable es que las importaciones de bienes de capital se derrumbaron un 40% en la medición interanual, lo cual marca un bajo nivel de inversión y pésimas expectativas de una reactivación del aparato productivo.

El último saldo comercial positivo de US$ 55 millones se había producido en diciembre del 2016, mientras que en agosto de ese mismo año el resultado había arrojado un superávit de 590 millones.

Más allá del resultado de septiembre, en los primeros nueve meses del año, el saldo comercial registra un déficit de US$ 6.453 millones y supera en 20,9% al acumulado en el mismo período del año anterior. En el noveno mes del año, las importaciones totalizaron US$ 4.699 millones y hay que retomarse a febrero del año anterior para encontrar un valor más bajo, cuando alcanzaron unos US$ 4.117 millones.

Las compras al exterior bajaron también un 11,1% en septiembre, al compararlas con el mes anterior y las acumuladas en el año llegaron a los US$ 52.087 millones y superan en un 5,9% a las del mismo periodo del 2017. Según las cifras del ICA, los precios de las importaciones subieron 9,9% pero las ventas por cantidades se contrajeron un 28,3%.

La fuerte caída en las importaciones se deben a las menores compras de los principales socios comerciales: 37,6% menos en las provenientes desde Brasil, un 36,2% desde China y un 17,9% las de Estados Unidos.

Las exportaciones llegaron en septiembre pasado a US$ 5.013 millones y cayeron 4,8% respecto de igual mes del año anterior, mientras que comparado con agosto pasado mejoraron un 0,2%. El resultado se atribuye a que en septiembre los precios subieron un 7,3%, mientras que las cantidades cayeron un 11,2%.