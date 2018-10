Ex secretarios y jardinero de los Kirchner procesados con prisión por asociación ilícita

El juez federal argentino, Claudio Bonadío, procesó a cuatro ex secretarios y al jardinero de los ex presidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la causa que investiga el pago de coimas durante su administración.

“Bonadío procesó a Fabián Gutiérrez, Raúl Copetti, Roberto Sosa, Daniel Alvarez y al jardinero Ricardo Barreiro”, adelantaron fuentes judiciales. Los cuatro ex secretarios y el jardinero fueron acusados de ser parte de la asociación ilícita, que para el magistrado lideraba la ex presidente Cristina Fernández, procesada también en el caso.

Todos los acusados fueron procesados con prisión preventiva salvo Fabián Gutiérrez, que declaró como arrepentido ante el juez y está excarcelado. El juez ordenó trabar embargos que fluctúan entre los 2.500 a 3.000 millones de pesos (entre los 67 y los 80 millones de dólares) contra estas cinco personas.

El juez también ordenó abrir una investigación para averiguar si era cierto que Fernández de Kirchner se hacía enviar diarios en papel en aviones oficiales desde Buenos Aires a Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz (sur), donde tenía una propiedad.

Fernández de Kirchner está procesada con prisión preventiva, pero Bonadío esperará a que un tribunal de segunda instancia confirme su fallo para pedir su desafuero como senadora a fin de proceder a su detención.

Pero el senador Miguel Ángel Pichetto, jefe del interbloque Argentina Federal, advirtió que su grupo no apoyará la retirada de fueros parlamentarios de la ex presidente, de modo que la solicitud de Bonadío no prosperará.

El expediente judicial se originó en las declaraciones de la esposa de un chófer, Oscar Centeno, quien trabajaba para Roberto Baratta, estrecho colaborador del ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

En la resolución en la que procesó a Cristina Fernández, Julio De Vido, Roberto Baratta y decenas de ex funcionarios y empresarios contratistas con el Estado, en septiembre último, el juez consideró que en dicho período existió un “pacto ilícito en daño de tercero” entre funcionarios y empresarios que hizo “funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad , que dejaba a los más humildes del pueblo sin cloacas, sin agua corriente”.

La finalidad de esta “organización delictiva”, fue distribuir “coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, este selecto grupo de empresarios también se llenaban los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones sosteniendo el discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo hacer creer que cedían a las presiones, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo”.