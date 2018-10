Derrame de petróleo de planta de YPF en Tierra del Fuego

Las autoridades de la Región de Magallanes en el extremo sur de Chile informaron que hubo un importante derrame de hidrocarburos proveniente de una planta de YPF en Tierra del Fuego (sector de Cullen), localidad casi colindante con Argentina.

La información fue confirmada por el director subrogante regional de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Luis Calixto, luego de participar de una reunión del Comité de Emergencia (COE) en la que se tomaron las primeras medidas para controlar la contaminación que habría alcanzado una extensión de 6 mil metros cuadrados, las que se sumarán a las que la petrolera ya habría iniciado.

El vertido ocurrió a las 7:00 horas del miércoles, pero trascendió en horas de anoche. De acuerdo a lo publicado por El Magallánico, se trataría de 720 mil litros de crudo que se habrían filtrado de la planta que opera en terrenos fueguinos. Calixto informó que tras la realización del COE Regional se programó para este jueves una visita al lugar del derrame por parte de personal de las Seremi de Medio Ambiente, Salud y Minería, junto a autoridades regionales.

Por la cantidad de crudo, se trata del derrame más grande que se ha registrado en esta región. Por esto, las autoridades estiman que el proceso de limpieza podría demorar varias semanas. Por ahora, no hay reportes de daños a la fauna o a residentes de Cullen.

Una vez conocido el hecho, la senadora por la zona, Carolina Goic (DC) afirmó que este hecho es “grave” y que no debería haber sucedido por las implicancias que tiene, independiente de la cantidad de petróleo que se haya derramado.

“Yo espero que la Superintendencia de Medioambiente ejerza su rol de fiscalización con fuerza. Que se realicen las investigaciones no sólo por YPF, sino también por ENAP”, agregó la ex candidata presidencial. Además, la parlamentaria emplazó a que las autoridades “garanticen y tomen las medidas para que esta situación no se vuelva a repetir”.