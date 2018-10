“Davos en el desierto” queda sin participantes por muerte de periodista saudí

La conferencia tendrá lugar entre el 23 y el 25 de octubre y es considerada como el “Davos del desierto”

Las cancelaciones han coincidido con la desaparición el pasado día 2 del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul

El Fondo Monetario Internacional (FMI) canceló este martes la participación de su directora gerente, Christine Lagarde, al foro económico de la próxima semana en Arabia Saudita sin ofrecer explicaciones de los motivos. “El viaje previamente previsto de la directora gerente a Oriente Próximo ha sido pospuesto”, dijo un portavoz del FMI en un escueto comunicado.

La decisión de Lagarde llega después que varios patrocinadores e invitados al foro Future Investment Initiative (Iniciativa de Inversión Futura), entre ellos, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, también hayan cancelado su participación.

La conferencia tendrá lugar entre el 23 y el 25 de octubre y es considerada como el “Davos del desierto”. Las cancelaciones han coincidido con la desaparición el pasado día 2 del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul (Turquía).

Este pasado fin de semana, Lagarde se declaró “horrorizada” por las informaciones sobre la desaparición de Khashoggi, aunque dijo que su intención era “no cambiar de planes” sobre su participación en el foro económico.

Las cadenas de televisión estadounidenses CNBC y CNN anunciaron que no acudirían al foro en Riad por la desaparición de Khashoggi. Asimismo, uno de los columnistas estrella del The New York Times, Andrew Ross Sorkin, también dijo que no iba a viajar al reino para participar en la conferencia debido a la desaparición del reportero. La agencia de noticias Bloomberg ha sido otro de los medios de comunicación que ha cancelado su asistencia.