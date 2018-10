Encalla el Brexit: ya se habla del reemplazo a Theresa May, el ex ministro David Davis

La Sra. May necesita de la UE una concesión imposible, poner fecha límite a la salvaguarda de Irlanda, para frenar la rebelión en su partido y del gobierno

David Davis uno de los candidatos para reemplazar a May, pidió directamente a los miembros del gobierno que “ejercieran su autoridad colectiva”

La primer ministro del Reino Unido Theresa May envió el domingo por la noche a Bruselas a su ministro para el Brexit, Dominic Raab, con una misión desesperada. Y Raab regresó a Londres horas después con un nuevo fracaso. La Sra. May necesita de la Unión Europea una concesión imposible, poner fecha límite a la salvaguarda de Irlanda, para frenar la rebelión en ciernes en su partido y dentro del Gobierno.

Al menos tres ministros de May (Andrea Ledsom, Penny Mordaunt y Esther McVey) han anunciado ya que se conceden de plazo hasta este martes, cuando se convocará al Ejecutivo para un último análisis sobre las negociaciones, para decidir si abandonan el barco. En las horas previas, David Davis, ex responsable hasta julio de hablar con Bruselas y hoy uno de los candidatos para reemplazar a May, pidió directamente a los miembros del gobierno que “ejercieran su autoridad colectiva” para frenar los planes de la primera ministra.

El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha reconocido este lunes que las negociaciones para la salida de Reino Unido de la Unión Europea atraviesan “un periodo difícil”.

“Deberíamos recordar el enorme progreso que se ha hecho hasta ahora. Hay una o dos cuestiones difíciles que siguen sin resolverse, pero creo que podemos llegar a un acuerdo; si lo haremos esta semana o no, quién sabe”, ha afirmado Hunt a su llegada al Consejo de ministros de Exteriores de la UE en Luxemburgo.

En el clima de tensión que vive la política británica no podía faltar Boris Johnson, quien ha echado mano de su lenguaje más inflamatorio para ayudar a poner la puntilla a la jefa de Gobierno: “Llega un momento en que tienes que plantar cara a los matones. Después de dos años de haber sido empujados sin escrúpulos por la UE, ha llegado la hora que el Reino Unido resista”, ha escrito este lunes desde su púlpito, en el conservador The Daily Telegraph.

Los aliados parlamentarios de May, los diez diputados norirlandeses del DUP que sostienen su exigua mayoría, han desenterrado el hacha de guerra y anunciado su propósito de derribar el Gobierno si no se mantiene para Irlanda del Norte un statu quo idéntico al del resto de la isla.

Ya nadie entiende muy bien cuál es el objetivo final de May, si acaso lo tiene, ni el sentido último de su estrategia. Todo apunta, sin embargo, a que la primera ministra intenta escenificar ante la opinión pública y ante su propio partido que se ha dejado la piel en las negociaciones, y preparar de paso a unos y a otros para la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. Según el diario The Times, los ministros han recibido ya la instrucción de activar los planes elaborados en los últimos meses, las llamadas “notas técnicas”, para afrontar una salida de la UE, prevista para el 29 de marzo, sin periodo de transición ni hoja de ruta.