Fallo judicial: Menem inocente en caso de tráfico de armas

El ex presidente y actual senador Carlos Menem tiene inmunidad parlamentaria de arresto (fueros).i

Este jueves, un tribunal federal de apelaciones de Buenos Aires falló a favor de absolver al ex presidente argentino Carlos Saúl Menem en el caso por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, tras de 23 años de proceso judicial.Menem ya había sido condenado a siete años de prisión por un tribunal inferior, pero esa decisión ahora está revocada.

Según los jueces Liliana Catucci, Carlos Mahiques y Eduardo Riggi, el “principio de tiempo razonable” no se cumplió para llegar a una sentencia definitiva y determinar si Menem y otras 10 personas son culpables o inocentes del contrabando de 6.500 toneladas de armas.

El comercio de armas provocó la explosión de la fábrica militar en Río Tercero en Córdoba el 3 de noviembre de 1995 para cubrir las armas perdidas, que se habían vendido ilegalmente a Ecuador y Croacia.

En mayo pasado, un Tribunal Federal de Apelaciones de Córdoba había resuelto procesar a Menem por dicha voladura.

La decisión abrió el camino para que se convocara un nuevo juicio oral en Córdoba, complementario al que se llevó a cabo en 2014, y que ahora tendría a Menem como único acusado.

Esa decisión fue firmada por mayoría, con el voto de los jueces Eduardo Avalos y Graciela Montesi. El juez Ignacio Vélez Funes emitió un voto en disidencia.

El jueves, el tribunal de Buenos Aires no se pronunció sobre la culpabilidad o no de Menen por el contrabando de 6500 toneladas de armas. Simplemente consideró que no se cumplían los plazos para llegar a una sentencia por una acusación iniciada en 1995, cuando Menem aún era presidente.

Actualmente, el ex presidente tiene 88 años y tiene fueros parlamentarios por ser senador, pir lo que requiere que la Cámara Alta revoque dicho privilegio constitucional para ser arrestado efectivamente.