Reunión del G20 sobre salud: la Argentina y el Reino Unido organizaron un ejercicio de simulación conjunto

Prof. Sally Davis y el Dr. Nelson Castro encabezan el simulacro de crisis.

Los gobiernos del Reino Unido y la Argentina encabezaron hoy un ejercicio de simulación para evaluar con los países del G20 las estrategias necesarias para enfrentar un brote de una cepa resistente a los antibióticos.

El objetivo de este esfuerzo conjunto de las autoridades sanitarias británicas y argentinas es generar una mayor conciencia y comprensión de los principales desafíos que plantea la resistencia a los antimicrobianos y de la importancia de que los gobiernos trabajen mancomunadamente con el objeto de minimizar su impacto en todos los sectores.

El ejercicio, dirigido conjuntamente por la Asesora Médica Principal del Gobierno del Reino Unido, Profesora Sally Davies, y el periodista Nelson Castro, tuvo como eje el abordaje de un hipotético brote global de Escherichia coli contra el cual no funcionaban los antibióticos. Este supuesto escenario ponía en riesgo no sólo la salud pública, sino también la ganadería, el comercio y los desplazamientos de personas.

Ministros de Salud del G20 y jefes de delegación, además de representantes de las principales organizaciones internacionales vinculadas a la salud, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Salud Animal (OIE), participaron todos ellos en la búsqueda de la solución a este urgente problema de alcance global. De esta manera, la actividad contribuyó a que gobiernos de diferentes partes del mundo se enfrenten al desafío de combatir la resistencia antimicrobiana, al reducir el abuso de antibióticos al tiempo que se garantiza el acceso a aquellos pacientes que de verdad lo necesitan.

Luego del ejercicio –realizado en el marco de la Reunión Ministerial de Salud del G20 en Mar del Plata–, los participantes reconocieron haber logrado un mayor conocimiento de las conexiones intersectoriales entre el medio ambiente, la salud animal, los sistemas alimentarios y la salud humana en el contexto de la resistencia a los antimicrobianos, así como también una mejor comprensión de las potenciales intervenciones basadas en el enfoque interdisciplinario de “Una sola salud” que podrían implementarse en cada país participante para combatir la resistencia a los antimicrobianos.

El Secretario de Salud Pública del Gobierno Británico, Steve Brine, dijo:

“El Reino Unido está a la vanguardia de la acción global frente a la resistencia a los antimicrobianos, y si bien hemos hecho algún progreso tanto a nivel local como internacional, no podemos permitirnos ceder terreno. Las superbacterias no reconocen fronteras, y nuestra respuesta no debería estar tampoco limitada por ellas.

“Abordar la resistencia a los antibióticos es una prioridad. Estamos comprometidos a trabajar con otros países, incluyendo aquellos que están hoy en la reunión del G20, para coordinar una respuesta conjunta. Apoyamos fuertemente la decisión de las autoridades argentinas de traer este tema crucial a la mesa bajo su presidencia del G20, junto con importantes discusiones sobre malnutrición, fortalecimiento de los sistemas de salud y respuesta a situaciones de crisis.”

La Asesora Médica Principal del Gobierno del Reino Unido, Profesora Sally Davies, declaró al respecto:

“La resistencia a los antimicrobianos es una amenaza global creciente, que demanda de acciones por parte de todos los países. Los líderes mundiales deben coordinar esfuerzos para abordar este desafío de salud.

“Estoy muy satisfecha de haber co-dirigido este ejercicio hoy con el Dr. Nelson Castro, el cual va a fortalecer el entendimiento del riesgo que se corre por infecciones resistentes a los medicamentos, y permitirá a los líderes mundiales considerar sus respuestas a esta amenaza.”

Este trabajo conjunto entre el Reino Unido y la Argentina tiene lugar en el marco del reciente acuerdo de cooperación científica firmado por los gobiernos de ambos países, conforme al cual el Reino Unido aportará 5 millones de libras a través del Fondo Global de Innovación contra la Resistencia a los Antimicrobianos (GAMRIF) a un programa de cooperación bilateral con la Argentina dedicado a la investigación en apoyo de la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos en la agricultura y su impacto sobre el medio ambiente.