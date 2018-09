EE.UU. multa a ex CEO de minera por “coimear” a políticos chilenos

Según la SEC, Contesse González dirigió y autorizó pagos indebidos por casi US$ 15 millones a figuras políticas chilenas y otras personas relacionadas

Una multa por US$ 125 mil fue la que cursó la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos en contra del ex gerente general de la minera no metálica Soquimich Patricio Contesse González, luego que este violara la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Según explicó la institución, fue el ex ejecutivo quien dirigió y autorizó pagos indebidos por casi US$ 15 millones a figuras políticas chilenas y otras personas relacionadas con ellos en el transcurso de siete años.

“Contesse causó las entradas contables falsas relacionadas en los libros y registros de SQM y también mintió al auditor independiente de SQM y en certificaciones falsas firmadas en las presentaciones de SQM”, se explica en el documento.

“La cultura corporativa comienza en la cima, y cuando la mala conducta es dirigida por el más alto nivel de gestión, es fundamental que sean responsables de su conducta”, dijo Charles E. Cain, jefe de la unidad FCPA de la SEC.

Si bien, según el comunicado de la institución, Contesse estuvo de acuerdo con el proceso, no admitió ni aceptó los cargos imputados, los que se suman a las multas que ya pagó la propia empresa SQM, que en 2017 desembolsó hasta US$ 30 millones en sanciones.