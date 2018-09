Propiedad en Hong Kong valorada en US$ 446 millones

La residencia está emplazada en el barrio de la Cumbre Victoria o The Peak, y su precio de US$ 446 millones se triplicó: trece años atrás se compró en US$ 142m

Ubicada en una sinuosa y exclusiva área residencial de Hong Kong se encuentra una propiedad que no llama la atención por sus dueños, por su arquitectura o por un colosal diseño, sino por un avalúo que la podría posicionar como la más cara a nivel mundial. Según se especifica el valor de esta casa emplazada en el barrio de la Cumbre Victoria o The Peak —como la conocen sus locales— es de US$ 446 millones. Precio que se triplicó, ya que hace 13 años la habían adquirido a US$ 142 millones.

En detalle, el inmueble suma 1.517 metros cuadrados, cuatro dormitorios, dos estacionamientos, una piscina, cuatro baños y medio, no se encuentra amoblada y sólo utiliza un tercio del acre de tierra que conforma el número 24 de la calle Middle Gap. Para los expertos no son estas características las que han incrementado su valor, ni tampoco su estilo noventero.

“Se trata más de la tierra en la que está ubicada que de la casa en sí”, explicó el consultor inmobiliario Lawrence Brown. “La casa es bastante vieja. Si van a pagar tanto, probablemente la derribarían o pondrían otra casa más bonita allí”, añadió Brown al portal estadounidense Bloomberg. Es justamente la posibilidad de hacer otras cosas en su lugar lo que aumenta el valor de la propiedad, en la cual se calcula se podría construir un complejo de departamentos que superarían ampliamente la barrera de los US$ 1.000 millones.

Uno de los propietarios en The Peak es el fundador y Presidente Ejecutivo de Alibaba Group, el empresario Jack Ma, quien adquirió en el sector un inmueble por sobre los US$ 193 millones. Anteriormente, al sur de Francia, una mansión de 188 años y con 14 habitaciones era catalogada como la más cara en la Tierra, título que hoy se condecora a más de 9.000 kilómetros de distancia.