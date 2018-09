La aerolínea Ryanair advierte sobre “caos aéreo” en caso de un Brexit “duro”

“Estamos vendiendo billetes de avión entre el Reino Unido y Europa para vuelos que quizás no se produzcan”, dijo O'Leary en la Junta General de Accionistas

O'Leary dijo que cada vez el riesgo es mayor (de un 'brexit' duro), y si el pacto no está hecho alrededor de noviembre, entonces, francamente, no se llegará a hacer

El consejero delegado de la aerolínea irlandesa Ryanair, Michel O'Leary, advirtió que se pueden producir cancelaciones de vuelos y un “caos” aéreo si el Reino Unido abandona la Unión Europea (UE) o “Brexit” en marzo sin un acuerdo con Bruselas.

“Estamos vendiendo billetes de avión entre el Reino Unido y Europa para vuelos que quizás no se produzcan”, dijo O'Leary en la Junta General de Accionistas de la compañía, celebrada cerca de Dublín. Tras un año marcado por huelgas de pilotos y personal de cabina que han dejado en tierra cientos de vuelos de Ryanair, O'Leary recibió el apoyo de la Junta con el 98,5% de los votos, mientras que el presidente de la aerolínea, David Bonderman, fue ratificado con el 70,5% de los apoyos.

O'Leary sostuvo ante los accionistas que el acuerdo al que espera llegar la Primera Ministra británica, Theresa May, con los 27 socios comunitarios restantes, “va a resultar muy difícil” de formalizar. ”Cada vez el riesgo es mayor (de un 'brexit' sin acuerdo), y si el pacto no está hecho alrededor de noviembre, entonces, francamente, no se llegará a hacer“, alertó.

El consejero delegado de la firma de bajo costo expresó, además, su preocupación por el futuro estatus de la frontera entre la República de Irlanda y la región británica de Irlanda del Norte, y aseguró que ”no existe ningún modo de mantener una aduana sin fricciones si se abandona el mercado común“ europeo. ”Va a haber consecuencias serias y reales, tanto para la economía del Reino Unido como para la europea”, agregó.

Ryanair, que anunció el pasado diciembre su disposición a reconocer por primera vez a los sindicatos independientes, llegó el mes pasado a un acuerdo con Fórsa, representación colectiva de los pilotos irlandeses. La disputa previa provocó cinco días de huelgas, en las que participaron cerca de 100 de los 350 pilotos de la aerolínea con base en Irlanda.

En agosto, personal de Holanda, Bélgica, Alemania, Suecia e Irlanda llevó a cabo una huelga de 24 horas en la que alrededor de 400 vuelos fueron cancelados. El próximo 28 de septiembre, está programada asimismo una huelga de tripulantes con base en España, Portugal, Holanda, Italia y Bélgica.