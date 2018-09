Crece optimismo en Argentina por acuerdo con FMI: serían US$ 70.000 millones

Las conversaciones avanzan por un buen camino y el acuerdo se concretará “lo más pronto posible”, dijo Gerry Rice, portavoz del FMI

No tenemos fecha aún“, sostuvo Gerry Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional ante la pregunta respecto a cuándo se podría firmar el nuevo acuerdo con Argentina. También aclaró que no ”tiene previsto una reunión (formal) entre madame Lagarde y el presidente Macri” pero no descartó que puedan encontrarse en el marco de la reunión de las Naciones Unidas.

Sin embargo, la falta de una fecha para la reunión del directorio y la concreción del nuevo acuerdo no significa una mala señal pues Rice se ocupó de aclarar que “queremos reiterar que nuestro ánimo es el apoyo total a la Argentina y a los argentinos. El FMI está totalmente apoyando sus esfuerzos y queremos hacerlo tan pronto como podamos”.

Insistió que las conversaciones avanzan por un buen camino y el acuerdo se concretará “lo más pronto posible”, pero “reitero aún no tenemos una fecha precisa y somos conscientes de la urgencia” dijo Gerry Rice, en respuesta al avance de las conversaciones entre las autoridades argentinas y el nuevo acuerdo con el organismo.

“Estamos trabajando fuertemente para terminar lo más pronto posible las conversaciones del equipo”, dijo Rice y agregó que la propia Lagarde en su momento señaló “que tenemos el objetivo común de llegar rápidamente a un acuerdo para estar en condiciones de presentarlo lo más rápido posible al Directorio”.

También resaltó la presentación del proyecto de Presupuesto 2019 ante el Parlamento, en este sentido indicó: “Creemos que es una parte fundamental del plan de las autoridades para fortalecer la economía Argentina y dar confianza”. También destacó que “se cuida el gasto en la protección social y se amplía el gasto en los niños”.

Por otra parte según algunos funcionarios argentinos, podría existir un adelanto en el cronograma de desembolsos, como una ampliación del monto total que pasaría de la sumar original de 50.000 millones a algo más de 70.000 millones de dólares.

Según confirmaron fuentes del FMI también estuvo en Buenos Aires Alejandro Werner, director del Departamento de Hemisferio Occidental.