Política que falseó título universitario condenada a tres meses de trabajos comunitarios

Melissa Howard -sin antecedentes- se vio obligada a retirar su candidatura en las primarias de su partido en Florida, a la vez que pidió disculpas

La política republicana Melissa Howard, quien aspiraba a ocupar un escaño en el Congreso de Estados Unidos y presentó públicamente un diploma universitario falso, acordó con la fiscalía de Florida cumplir tres meses de trabajos comunitarios, informó la edición del Herald Tribune de la ciudad de Sarasota en el estado de Florida.

Durante ese periodo, la ex candidata republicana está obligada a no violar ninguna ley, no embriagarse, mantener un “empleo legal estable” y a estar inscrita en un programa educativo y pagar ciertos costos judiciales, entre otras condiciones, señala el mismo medio.

Tras el escándalo, Howard -que no tenía antecedentes- se vio obligada a retirar su candidatura en las primarias de su partido en Florida, a la vez que admitió haber mentido sobre su licenciatura universitaria y pidió disculpas por exhibir en una foto un diploma falso. Si Howard completa los términos de su período de prueba de noventa días, no será acusada formalmente.

El fraude se conoció cuando una web de noticias señaló que Howard no se había graduado en la Miami University de Ohio, como ella sostenía en su página de internet. La republicana contraatacó diciendo que eso eran “noticias falsas” e incluso se trasladó al estado de Ohio y subió una foto a la redes sociales en la que posaba con lo que parecía ser el diploma.

Según se deduce del propio título o diploma, Howard se graduó en una carrera que no existe en la Miami University, en donde una de sus facultades ofrece un título en la carrera de Negocios, pero no en Mercadotecnia. La fotografía incluye además la firma de Robert Johnson, que no era decano de la Facultad de Negocios.

El consejero general de la Miami University, Robin Parker, confirmó posteriormente que Howard cursó estudios en esta universidad, pero nunca se graduó.