Carne y leche de origen vegetales, ultima tendencia de consumidores en EE.UU.

Las ventas de sustitutos de todo tipo de productos animales crecen y conforman ahora un mercado de US$3.700 millones, según datos de Nielsen

Los estadounidenses parecen cada vez más entusiasmados con la carne y la leche artificiales. Es que las ventas de sustitutos de todo tipo de productos animales crecen y conforman ahora un mercado de US$3.700 millones, según datos de Nielsen. El análisis revela que la carne creada a partir de vegetales creció 23% en el año hasta el 11 de agosto, a US$684 millones.

Y es Beyond Meat, de Silicon Valley, la que lidera el sector con un aumento de 70% de las ventas. De hecho, tal ha sido el éxito del producto que personas como Bill Gates y Leonardio DiCaprio han invertido en el negocio y, en un intento por conquistar Latinoamérica.

El estudio, también consignó que alrededor de la octava parte de la leche que se compra en los comercios estadounidenses ya no procede de vacas sino de vegetales. Por su parte, las ventas de helados, quesos y yogures no lácteos se han incrementado 40% y más. De todas formas, sin duda las proteínas alternativas aún se ven eclipsadas por el mercado de US$ 49.000 millones de las carnes rojas y de aves, y es improbable que tengan algún efecto en la demanda de proteínas animales tradicionales durante los próximos 10 años, según CoBank.

Aproximadamente el 95% de los estadounidenses come carne, porcentaje que no ha cambiado en décadas, dijo Eric Mittenthal, un vocero del Instituto de la Carne de América del Norte. “Es halagador que las compañías basadas en vegetales hayan tratado de imitar lo que la naturaleza ha perfeccionado”