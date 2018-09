El candidato Bolsonaro sometido a cirugía de emergencia por problema intestinal

“Fue indicado el tratamiento quirúrgico, que está siendo realizado en este momento”, resalta el informe médico divulgado a última hora de la noche.

Según Ibope, Bolsonaro obtiene 26% de las simpatías, cuatro puntos más que en la compulsa del 5 de septiembre, un día antes que fuera apuñalado

El candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, fue sometido el miércoles a última hora a una operación no programada tras ser identificada una obstrucción del intestino después de ser apuñalado la pasada semana durante un mitin, informaron fuentes médicas.

Los médicos realizaron una tomografía en el abdomen y presenciaron una “adherencia obstruyendo el intestino delgado”, según el último boletín médico del hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde se encuentra hospitalizado desde el viernes. “Fue indicado el tratamiento quirúrgico, que está siendo realizado en este momento”, resalta el informe médico divulgado a última hora de la noche.

Bolsonaro, líder en las encuestas electorales, sufrió una “distensión abdominal progresiva” y presentó náuseas. El capitán de la reserva permanece hospitalizado desde que el pasado jueves recibiera una puñalada durante un acto de campaña, en la ciudad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, que le produjo graves lesiones en los intestinos grueso y delgado. El aspirante por el Partido Social Liberal (PSL) fue trasladado menos de un día después del ataque al hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde en la víspera pasó a cuidados semi intensivos.

El polémico candidato presidencial está al frente de la carrera electoral y lidera los sondeos de intención de voto de cara a las elecciones del próximo 7 de octubre, que se presentan como las más inciertas de las últimas décadas en el país. De acuerdo con una encuesta elaborada por el Instituto Ibope, Bolsonaro obtiene un 26 % de las simpatías, cuatro puntos más con respecto a la divulgada el pasado 5 de septiembre, un día antes que fuera apuñalado. Por detrás de Bolsonaro aparecen cuatro candidatos técnicamente empatados teniendo en cuenta el margen de error, que es de dos puntos: el laborista Ciro Gomes (11%), la ecologista Marina Silva (9%), el socialdemócrata Geraldo Alckmin (9%) y el ex ministro y ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad (8%). Haddad fue oficializado el martes como candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores (PT) y sustituto del ex presidente Lula da Silva, preso y vetado por la Justicia electoral de participar en los comicios.