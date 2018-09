Haddad es el candidato del PT, y se espera fuerte traspaso de los votantes de Lula

El apoyo a Haddad está aumentando, según un sondeo de opinión publicado el lunes, pero no tiene el reconocimiento nacional de Lula y sigue en el tercer lugar

La senadora Gleisi Hoffmann, jefa del Partido de los Trabajadores (PT) que fundó Lula, hizo el anuncio en la ciudad sureña de Curitiba Las encuestas han demostrado que cerca de la mitad de la legión de seguidores de Lula probablemente votará por quien él nombre como su sucesor en la lista del PT.

El encarcelado ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva se retiró el martes de la carrera por la presidencia de Brasil para que su compañero de fórmula, Fernando Haddad, pueda postular en las elecciones del próximo mes.

La senadora Gleisi Hoffmann, jefa del Partido de los Trabajadores (PT) que fundó Lula, hizo el anuncio en la ciudad sureña de Curitiba, donde el ex presidente ha estado encarcelado luego de que en abril fue hallado culpable de cargos de corrupción.

Hoffman leyó una carta de Lula, que sostiene que es inocente de los cargos que se le imputan.

“Un hombre puede ser injustamente encarcelado, pero no sus ideas”, escribió Lula en la carta leída en voz alta por uno de los fundadores del partido, Luiz Eduardo Greenhalgh. “Somos millones de Lulas y desde hoy Fernando Haddad será Lula para millones de brasileños”.

Lula, que fue presidente entre 2003 y 2010, no puede ser candidato bajo la ley brasileña “Ficha Limpia”, que prohíbe postular a cualquier cargo público a las personas que tienen condenas que han sido confirmadas tras una apelación.

El apoyo a Haddad, un ex alcalde de Sao Paulo de 55 años, está aumentando, según un sondeo de opinión publicado el lunes, pero no tiene el reconocimiento nacional de Lula y sigue en el tercer lugar, por lo que necesitará todo el respaldo del ex mandatario para estar entre los dos candidatos más votados el 7 de octubre y llegar a una probable segunda vuelta.

La compañera de fórmula de Haddad es Manuela D’Avila, de 37 años y militante del Partido Comunista de Brasil.

Una encuesta de Datafolha realizada el lunes mostró que la transferencia de votos ya comenzó. Si bien Haddad sigue estancado en un nivel de apoyo de un solo dígito, su respaldo aumentó del 4 al 9%, el mayor avance entre los 13 candidatos que se postulan a la presidencia.

La misma encuesta también mostró un fortalecimiento del apoyo a Ciro Gomes, otro político izquierdista que fue gobernador y ministro de Finanzas. La intención de voto aumentó del 10 al 13%. Los candidatos favoritos del mercado, que dicen que continuarán con las reformas económicas del presidente Michel Temer, tuvieron pocos avances en las encuestas.

La encuesta de Datafolha mostró que el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro aumentó en 2 puntos porcentuales al 24%, menos de lo que muchos esperaban después que sobrevivió la semana pasada a un ataque con cuchillo que lo dejó en estado grave.

El ex alcalde de Sao Paulo Geraldo Alckmin, un candidato de centroderecha, subió solo un punto porcentual al 10%. La encuesta del lunes también confirmó sondeos previos que mostraron que Bolsonaro perdería ante cada uno de los principales rivales en una probable segunda vuelta, con la excepción de Haddad, con quien está en un empate técnico.