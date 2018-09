Repudio al ataque contra Bolsonaro de los otros candidatos presidenciales

Líderes repudiaron al ataque con cuchillo del que fue víctima este jueves el ultraderechista Jair Bolsonaro

Para el presidente Michel Temer el ataque a candidato presidencial brasileño resulta “intolerable” “Esperamos que el candidato se recupere rápidamente”, fueron los deseos de Geraldo Alckmin, representante del Partido Social Democracia Brasileña (PSDB). “La política se hace con diálogo y convencimiento, jamás con odio. Cualquier acto de violencia es deplorable”, dijo Fernando Haddad, el posible candidato del PT

Los candidatos al sillón presidencial de Brasil manifestaron su repudio al ataque con cuchillo del que fue víctima este jueves el ultraderechista Jair Bolsonaro en la ciudad de Juiz Fora, en el estado de Minas Gerais.

Los rivales del aspirante del Partido Social Liberal (PSL) pidieron que se investigue la agresión y dijeron que las disputas deben darse en el campo de las ideas y en las urnas, y no a través de la violencia como del que fue víctima el político.

Temer califica de “intolerable” el ataque a candidato presidencial brasileño La ambientalista Marina Silva, carta presidencial de la Red de Sustentabilidad (Rede) expresó su parecer a través de su cuenta de Twitter. En ella, escribió: “La violencia contra el candidato Jair Bolsonaro es inadmisible y configura un doble atentado: contra su integridad física y contra la democracia. En este momento difícil que atraviesa Brasil, hay que velar con rigor por la defensa de la vida humana y de la vida democrática e institucional de nuestro país. Este atentado debe ser investigado y castigado con el máximo rigor. La sociedad debe repudiar enérgicamente cualquier uso de la violencia como manifestación política”.

”Acabo de ser informado (...) de que el diputado Jair Bolsonaro fue acuchillado“, expresó Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista. ”Repudio la violencia como lenguaje político, me solidarizo con mi opositor y exijo que las autoridades identifiquen y castiguen al o los responsables de esta barbarie“.

”Esperamos que el candidato se recupere rápidamente”, fueron los deseos de Geraldo Alckmin, representante del Partido Social Democracia Brasileña (PSDB).

“La política se hace con diálogo y convencimiento, jamás con odio. Cualquier acto de violencia es deplorable. Esperamos que la investigación sobre el ataque al diputado Jair Bolsonaro sea rápida y el castigo ejemplar”. Fernando Haddad, el posible candidato del Partido de los Trabajadores (PT) que reemplazaría a Lula da Silva en las elecciones que se efectuarán en octubre, dijo repudiar “totalmente cualquier acto de violencia y deseo un pronto restablecimiento a Jair Bolsonaro”.

”Cada persona tiene su idiosincrasia, su temperamento, pero los demócratas necesitamos garantizar un proceso pacífico, reforzar los valores democráticos. No se puede entrar en una provocación (...) bajo ningún pretexto. Dios me libre, qué horror“, dijo en una entrevista al sitio web del Congreso en Foco y al canal My News.

Jair Bolsonaro, quien lidera las encuestas para suceder a Michel Temer en la presidencia, fue sometido a una cirugía laparoscópica tras ser apuñalado este jueves, debido a que la estocada le alcanzó el hígado y los intestinos, según reportaron sus asesores. Bolsonaro habría sufrido una lesión hepática, por lo que los médicos que lo atendieron le habrían recomendado la intervención quirúrgica.

Bolsonaro fue operado en el Hospital de la Misericordia de Juiz de Fora, la segunda mayor ciudad del estado de Minas Gerais, al sudeste de Brasil, donde participaba en medio de una campaña electoral cuando fue violentado.

Uno de los médicos del hospital dijo que además de la lesión hepática, el ultraderechista sufrió un choque hipovolémico debido a que perdió mucha sangre, pero su estado de salud es estable.

Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del dirigente y que disputará un mandato como senador en las elecciones de octubre, dijo inicialmente que el candidato había sufrido un ”atentado“ al ser acuchillado en la región del abdomen pero que la herida era ”superficial”.

El diputado fue atacado cuando era cargado en hombros en medio de una multitud en una céntrica calle de Juiz de Fora, según videos que se han multiplicado rápidamente en las redes sociales.

Jair Bolsonaro es uno de los candidatos más polémicos en la actual disputa electoral debido a que es un defensor de la última dictadura militar en Brasil (1964-1985); ha generado diversas protestas por sus insistentes declaraciones machistas, racistas y homofóbicas, y enfrenta procesos judiciales por discriminación e incitación a la violación.