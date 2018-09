Las redes sociales en la mira del Dpto de Justicia de EEUU por “sofocar intercambio de ideas”

El Fiscal General de EE.UU., Jeff Sessions convocó la reunión de fiscales para discutir la creciente preocupación sobre el proceder de estas empresas

Los legisladores criticaron a Google de Alphabet Inc por no enviar a ejecutivos a testificar en el Senado sobre maniobras extranjeras para influir en elecciones

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscales generales de algunos estados se reunirán este mes para discutir sobre el temor a que las plataformas de redes sociales “sofoquen intencionalmente el libre intercambio de ideas”. En un comunicado del Departamento no se menciona a Facebook Inc y Twitter Inc, cuyos ejecutivos fueron llamados a declarar en el Congreso el miércoles, pero las firmas han sido duramente criticadas por el presidente Donald Trump y otros republicanos por lo que consideran un intento de reprimir opiniones conservadoras.

Los legisladores también criticaron a Google de Alphabet Inc por negarse a enviar a ejecutivos de alto rango para testificar en el Senado sobre maniobras extranjeras para influir en la política estadounidense, solo unas semanas antes de las elecciones legislativas del 6 de noviembre.

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, convocó la reunión de fiscales “para discutir una creciente preocupación que estas empresas puedan estar perjudicando la competencia y sofocar intencionalmente el libre intercambio de ideas en sus plataformas”, dijo el portavoz del Departamento de Justicia, Devin O’Malley.

La reunión está programada para el 25 de septiembre. Las acciones de las compañías de redes sociales cayeron el miércoles, luego que ejecutivos de alto rango aparecieron en audiencias del Congreso. Los papeles de Twitter retrocedieron un 5,7% y los de Facebook, 2,32%.

En una audiencia en la Cámara de Representantes, Greg Walden, presidente del Comité de Energía y Comercio, dijo que Twitter cometió “errores” que, sostuvo, minimizaron la presencia de los republicanos en la red, una práctica que los conservadores han calificado como “prohibición encubierta”.