Competencia de Falklands abierta a universitarios de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay

Mauricio Giraudo en las Islas Falkland

El Gobierno de las Islas Falkland y las Embajadas del Reino Unido en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay invitan a estudiantes universitarios a participar del concurso. La competencia tiene como premio un viaje de una semana a las Islas Falkland con todos los gastos pagos.

Para participar, se debe enviar un video de un minuto en inglés respondiendo a la pregunta “Why would I like to meet my neighbours from the Falkland Islands?”, en inglés, al correo concursofalkland@gmail.com. La fecha límite para que los participantes envíen sus videos es el 30 de setiembre a las 11:59 pm.

Los ganadores serán seleccionados por miembros de las distintas embajadas del Reino Unido en los países que compiten, y se alojarán con una familia local para conocer de primera mano cómo es la vida en las Falklands.

El concurso tiene como objetivo promover el intercambio cultural con las Islas Falkland y Uruguay y aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre las Islas y su pueblo. Por esta razón, la competencia apunta a un ganador activo en redes sociales, que esté dispuesto a compartir su experiencia a través de estos canales y de esta forma aumentar la difusión y el conocimiento sobre las Falklands.

Consulta las bases y condiciones del concurso: Bases del concurso - Islas Falkland (PDF, 100KB, 4 page).

En 2017, el uruguayo Mauricio Giraudo fue el ganador de este concurso, y viajó junto a Marco Aurélio Franceschini, de Brasil, y Hristo Gómez, de Chile. En 2016, la ganadora en Uruguay fue Romina Dominzain, quien cuenta su experiencia en las Falklands en el siguiente video.