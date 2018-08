China y Estados Unidos inician ronda de negociaciones comerciales

La delegación china encabezada por Wang Shouwen, subsecretario de Comercio, se reunirá con David Malpass, director de Asuntos Internacionales del Tesoro

Donald Trump en entrevista con Reuters, acusó a China de manipular a su moneda y afirmó que existen pocas esperanzas de avances en la disputa comercial

Este miércoles y jueves los gobiernos de China y Estados Unidos tendrán reuniones a niveles intermedios para trazar un plan que permita resolver las diferencias comerciales de los últimos meses, que incluyen imposición de aranceles por ambas partes, antes de la reunión entre sus mandatarios en noviembre.

Las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo iniciaron cuando el Presidente de Estados Unidos anunció, en mayo pasado, que impondría aranceles contra productos chinos por violaciones a leyes de propiedad internacional. Hasta ahora, Estados Unidos ha impuesto US$ 36 mil millones en aranceles en contra de China, ya aprobó US$6 mil millones adicionales y está en proceso de aprobar unos más por US$ 200 mil millones, luego de que el gobierno chino respondió a la primera medida con aranceles propios con valor de US$ 60 mil millones en contra de productos estadounidenses.

Una delegación china encabezada por Wang Shouwen, el subsecretario de Comercio de ese país, se reunirá este miércoles con David Malpass, el director de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro estadounidense en Washington para iniciar este proyecto y evitar una mayor escalada de aranceles recíprocos.

“Negociadores chinos y estadounidenses diseñan una hoja de ruta para las conversaciones para tratar de poner fin al punto muerto en las negociaciones comerciales antes de las reuniones programadas entre el Presidente Trump y el líder chino, Xi Jinping en las cumbres multilaterales de noviembre”, dijeron oficiales de ambos gobiernos, reporta el diario The Wall Street Journal.

Señalan que “las negociaciones buscan un modo para que ambas partes resuelvan las disputas comerciales y puedan llevar a más rondas de discusiones en los próximos meses”.

Los mercados han tenido altas expectativas de la reunión entre las dos economías más grandes del mundo. Al cierre la mayoría de los mercados reflejaron cifras positivas. Los precios del oro subieron, luego de tocar un mínimo de más de un año y medio la semana pasada, debido a que el fortalecimiento del yuan en China abarataba el metal para los compradores en el mayor consumidor del mundo.

“Subió luego de que las noticias de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China planeadas para esta semana ayudaron a elevar al yuan desdesu nivel más débil en 19 meses”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

Los operadores de metales señalaron que “el dólar se ha debilitado y existe cierto alivio en las tensiones entre China y Estados Unidos”. Igualmente, el Presidente estadounidense Donald Trump en entrevista con Reuters, acusó a China de manipular a su moneda y afirmó que existen pocas esperanzas de avances en la disputa comercial entre ambos países.

Por otro lado, China afirmó este martes que mantiene esperanzas de “lograr buenos resultados”. “A China no le gusta expresarse constantemente, incluso antes de empezar negociaciones.

Esperamos que ambas partes puedan sentarse tranquilamente, con pragmatismo, y trabajar duro para alcanzar buenos resultados sobre la igualdad y la confianza”, explicó el portavoz de la cancillería china, Lu Kang.