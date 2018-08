Personaje clave del vínculo Kirchner-Chávez se entrega y pide acogerse como arrepentido

Uberti aparece mencionado en varias oportunidades en las anotaciones de Centeno como dueño de una de las propiedades desde donde se hacían retiros de dinero

Guido Antonini Wilson, empresario venezolano-estadounidense, trajo en su valija US$ 790.550 no declarados, que a su llegada fueron decomisados Mucho se especuló con que ese dinero podía ser un aporte del mandatario venezolano Hugo Chávez a la campaña de la ex presidente Cristina de Kirchner.

Claudio Uberti, un ex alto funcionario del Ministerio argentino de Planificación Federal bajo Julio De Vido, se entregó en la tarde del lunes en los Tribunales Federales de Buenos Aires y pasará la noche en una sede de la Policía Federal, según informaron fuentes judiciales

El ex funcionario continuaba el lunes por la noche declarando ante el fiscal Carlos Stornelli, ante quien pidió acogerse al régimen de arrepentido, agregaron las fuentes. Su comparecencia en Comodoro Py ocurre días después que el juez federal Claudio Bonadio ordenara su detención y el allanamiento de su casa en el marco de la causa por los llamados “cuadernos de las coimas”.

Uberti era uno de los pocos hombres que quedaban prófugos en dicho expediente: hoy solo resta Oscar Thomas, ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá.

Uberti aparece mencionado en varias oportunidades en las anotaciones de Oscar Centeno como dueño de una de las propiedades desde donde se hacían retiros de dinero. Según trascendió, su situación se habría complicado la semana pasada tras la declaración de Luis Betnaza, director de Techint.

Uberti, junto a José María Olazagasti, es además uno de los vinculados a la supuesta “diplomacia paralela” con Venezuela, denunciada hace años por el ex embajador Eduardo Sadous, condenado luego al destierro por el kirchnerismo al revelar una trama de negocios y sobornos con el gobierno del fallecido Hugo Chávez.

Claudio Uberti, es recordado por haber sido el funcionario que trajo al valijero Antonini Wilson a la Argentina. El hecho ocurrió en 2007 y fue unos de los primeros grandes escándalos de corrupción que salpicaron al kircherismo.

Uberti y Wilson aterrizaron el 4 de agosto de 2007 en el Aeroparque Jorge Newbery en un vuelo privado de la empresa Royal Air, proveniente del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que transportaba funcionarios públicos venezolanos y argentinos, algunos de ellos relacionados con el sector energético y que había sido contratado por Enarsa.

Tras el escándalo de la valija, Uberti fue desplazado de su cargo del Gobierno y en 2012, finalmente resultó sobreseído en la causa que investigaba el supuesto ingreso ilegal de la maleta de Wilson.