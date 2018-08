Tras aplastar a la oposición, Ortega reduce drásticamente gastos del presupuesto nacional

Algunos de los sectores más perjudicados por Ortega son salud, que perderá US$ 26,6 millones y la educación, con una merma de US$ 19,7 millones

El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso un recorte de 235,2 millones de dólares, o sea del 9,2% al Presupuesto General de la República, según trascendió en Managua, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado entre 317 y 448 muertos, en protestas contra el mandatario.

La propuesta, que Ortega envió hace dos días a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional (parlamento) sin hacerlo público, fue divulgada en las últimas horas vía internet por miembros del Legislativo. La enmienda pretende que el presupuesto general de Nicaragua pase de US$ 2.547,2 millones a US$ 2.312 millones, para una reducción de US$ 235,2 millones, que equivale al 9,2%.

El Presidente nicaragüense también envió a la Asamblea Nacional una propuesta de “urgencia” para la reducción en un 6,8% del gasto total del Estado, que equivale a US$ 186,4 millones.

Ortega propuso dichos cambios “por la necesidad de realizar ajustes al presupuesto general de Ingresos, Presupuesto General de Egresos y su financiamiento, como consecuencia del fallido intento de golpe de Estado”, según la exposición de motivos. Entre las explicaciones brindadas por Ortega, está la reducción en la recaudación de impuestos, que pasó de un 102% antes del estallido social del 18 de abril, a un 93% cuando los manifestantes bloquearon las principales vías del país, y bajó al 74,1% después de que el gobierno rompió los bloqueos utilizando armas de guerra contra las protestas.

Algunos de los sectores más perjudicados por la propuesta de Ortega son la salud, que perderá US$ 26,6 millones, la educación, cuyos ingresos mermarán en US$ 19,7 millones, y el Programa de Inversión Pública, con US$ 18,5 millones menos.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega en la Presidencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que Ortega ha negado.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que siguen vigentes, iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.