Revelan alcance de la supuesta corrupción y “bolsos” con plata de Néstor Kirchner

A través de una publicación de La Nación, que tuvo acceso a documentación de la época se conocieron relatos sobre roles de ex funcionarios del kirchnerismo.

Entre los implicados está Baratta, quien de taxista llegó a ser el número dos del ex ministro Julio De Vido, detenido, junto a otros dos ex colaboradores de la cartera El Licenciado Baratta nos comentó que el Dr. Kirchner le dijo: ”Que pobres estuvimos esta semana, eh!!! Era por la recaudación que fue la mitad de siempre

Tras el escándalo revelado por la investigación por corrupción en Argentina que terminó con la detención del ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal trasandino, Roberto Baratta, una serie de documentos salió a luz.

Entre ellos, los escritos de Óscar Centeno, chófer de este ex funcionario, en los que detalló el modus operandi del reparto de coimas y los comentarios que hacían sus protagonistas al recibirlas, como el fallecido Presidente Néstor Kirchner.

A través de una publicación del diario argentino La Nación, que tuvo acceso a documentación de la época (cajas con cuadernos y otros materiales), se dieron a conocer relatos sobre los roles que jugaron ex funcionarios del kirchnerismo.

En el artículo se muestran, con su fecha de redacción, algunas de las notas que fueron intercambiadas por los implicados en el caso que tienen a Baratta, que de taxista llegó a ser el número dos del ex ministro Julio De Vido, detenido, junto a otros dos ex colaboradores de la cartera. 20 de mayo

“Del Ministerio lo llevé al licenciado Baratta y a Nelson Lazarte a la Quinta de Olivos. Llegamos aproximadamente a las 21 horas. Se reunió con el Dr. Néstor Kirchner para darle instrucciones. Luego a las 21:55 salimos de la Quinta y el Licenciado Baratta nos comentó a Nelson y a mí, que el Dr. Kirchner le dijo: ”Que pobres estuvimos esta semana, eh!!! Y Baratta dice que le contestó que era porque mucha gente se había ido afuera por el fin de semana largo que se venía. Era por la recaudación que fue la mitad de siempre. Luego lo dejé en el camino a Nelson y al licenciado en su departamento y me fui a casa“. 27 de mayo de 2010

”Del ministerio lo llevé al licenciado Baratta y al ingeniero Ezequiel García a Azucena Villaflor y Aimé Painé, en el lugar nos esperaba una persona que nos pregunta si veníamos por Goycoechea y el licenciado le dice que sí. Esta persona nos dice que bajemos al segundo subsuelo que nos esperaban y se sube a mi auto y bajamos al segundo subsuelo. Estaba otra persona al lado de un Passat gris claro. Nos dicen que pongamos el auto nuestro a la par del otro.

En el lugar dice García que bajaba él a recibir el bolso con el dinero porque había cámaras. Luego se vuelve a subir con el bolso que tenía 1.300.000 dólares, salimos, pero antes nos previenen que a la derecha había un control de Prefectura y Baratta dice que no hay problemas porque ponemos el cartel oficial de circulación. El licenciado Baratta me dice que vayamos al encuentro de Hernán Gómez, que estaba con otro bolso de recaudación antigua, pero cuando llegamos a la altura de Retiro le digo al licenciado que nos están siguiendo en una Toyota Hilux 634 y me dice que la pierda, que la deje atrás y acelero y me tiro a la derecha y me escapo y el licenciado Baratta llama a Fabián González, jefe de custodia del ministro De Vido, y le pasa los datos de la camioneta hasta que lleguemos a la casa del ministro y ahí, si esta camioneta nos seguía, ellos la detendrían.

Y fue cuando me dice que vayamos a su departamento y le dijo también a Hernán Gómez que nos espere en Coronel Díaz 2355. El licenciado estaba preocupado por la camioneta y lo llamó al ministro De Vido y le comenta lo sucedido y el ministro dice que tengamos los ojos bien abiertos y que salgamos de la zona.

Así fue que los llevé al licenciado Baratta y a García al departamento y ya estaba Hernán esperando en su camioneta y bajaron los bolsos (el que llevábamos nosotros y el que tenía Hernán Gomez en su Meriva DOM IIC 258. Subieron al departamento a dejar los bolsos y nos dicen que nos vayamos a dar más vueltas. Hasta que a las 16,15 me llamó el licenciado y me dice que lo espere en la esquina de siempre (French y Coronel Díaz) voy al encuentro, se subieron a mi auto nuevamente, el licenciado y García y los traje al ministerio.