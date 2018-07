Londres publica documento sobre Brexit y suerte de los Territorios de Ultramar, incluyendo Falklands

Londres “continuará colaborando con estas jurisdicciones y manteniéndolas informadas a medida que la Propuesta de Ley vaya siendo desarrollada”

El Gobierno del Reino Unido ha hecho público el martes su último documento sobre el Brexit titulado Legislación para el Acuerdo de Salida entre el Reino Unido y la Unión Europea (“Legislating for the Withdrawal Agreement between the United Kingdom and the European Union”).

El documento incluye en el Punto 11, la siguiente referencia a Gibraltar y los Territorios de Ultramar, entre los cuales las Islas Falkland.

11. El Acuerdo aplicará a la totalidad del Reino Unido y, en la medida de lo aplicable, a las Dependencias de la Corona, Gibraltar y los demás Territorios Británicos de Ultramar. El Gobierno está colaborando estrechamente con estos gobiernos para asegurar que sus prioridades sean tomadas en cuenta durante las negociaciones ente el Reino Unido y la UE para la salida, el periodo de implementación y la relación futura.

El Gobierno continuará colaborando con estas jurisdicciones y manteniéndolas informadas a medida que la Propuesta de Ley vaya siendo desarrollada. Las Dependencias de la Corona, Gibraltar y los demás Territorios Británicos de Ultramar implementarán el Acuerdo de Salida según lo requerido por su propia legislación, en línea con sus procesos legislativos ordinarios.

El documento íntegro puede ser consultado en el siguiente enlace:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/728757/6.4737_Cm9674_Legislating_for_the_withdrawl_agreement_FINAL_230718_v3a_WEB_PM.pdf