Toneladas de plásticos en playas de la República Dominicana

El registro fue tomado por Parley for the Oceans, en Playa Montesinos, en Santo Domingo, la capital dominicana

Para muchos, República Dominicana es sinónimo de paisajes de ensueño, con palmeras, arenas blancas y tibias aguas cristalinas. Sin embargo, una grabación que se viralizó durante el fin de semana, muestra lo que los turistas nunca ven en sus días de descanso en la isla.

Si bien el video no corresponde a la playa de algún resort, igualmente resulta impactante, ya que muestra cómo las olas mecen toneladas de desechos plásticos de todo tipo y cómo estos quedan varados en la arena.

El registro fue tomado por Parley for the Oceans, en Playa Montesinos, en Santo Domingo, la capital dominicana. La agrupación que busca crear conciencia sobre la belleza y fragilidad de los océanos, se puso en contacto con las autoridades locales para limpiar el lugar. Fue así como trabajadores públicos, militares, marinos y voluntarios, ayudados por camiones y maquinaria pesada, se organizaron para retirar todo tipo de basura plástica de Montesinos, tarea que les tomó tres días.

“Ver esto de primera mano es absolutamente impactante, pero lo peor es que esto no es noticia en Santo Domingo”, sostuvo Carmen Danae Chamorro, representante de Parley for the Oceans. Si bien durante las labores se lograron remover 30 toneladas de desechos plásticos, la mayoría de estos serán enviados a vertederos, ya que están mezclados y contaminados, lo que impide su reciclaje o reutilización.

Sin embargo, en su página de Facebook, Parley for the Oceans informó que seis toneladas de plástico serán convertidas en “Ocean Plastic”, el que es descrito como “un material premium utilizado para crear productos que actúan como símbolos de cambio y financian la batalla contra la contaminación marina por plástico”.

Asimismo, la operación de limpieza de Playa Montesinos continuará. A continuación puedes ver la impactante grabación que muestra la enorme cantidad de desechos que fueron arrastrados hasta el lugar.