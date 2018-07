El aviso de Trump sobre el Brexit y la inmigración y sus elogios a Boris Johnson al llegar a Reino Unido

El Sr. Trump sostendrá conversaciones con Theresa May y el nuevo secretario de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, en Chequers.

“Me entristeció mucho ver que se iba del gobierno y espero que regrese en algún momento. Creo que es un gran representante para su país ”. Está prevista una manifestación para la tarde del viernes en Londres, donde los organizadores esperan que asistan decenas de miles.

En una entrevista extraordinaria, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elogió a Boris Johnson y dijo que la primera ministra, Theresa May ignoró su consejo sobre las negociaciones del Brexit. El presidente también sugirió que Johnson, el ex secretario de Relaciones Exteriores, sería un gran primer ministro debido a su plan Brexit ‘duro'.

Antes de que el presidente estadounidense mantuviera conversaciones bilaterales con Theresa May, Trump usó una entrevista con The Sun para respaldar a Johnson, el principal rival de la mandataria, días después de que el ex ministro renunciara al gabinete en protesta por la política del Brexit suave de May.

El Sr. Trump sostendrá conversaciones con la primera ministra May y el nuevo secretario de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, en el retiro rural de Damas en el PM antes de reunirse con la Reina para tomar el té en el Castillo de Windsor y luego dirigirse a Escocia.

Según Downing Street, la reunión entre los líderes cubrirá, así como el comercio y el Brexit, las conversaciones cubrirán Rusia y Medio Oriente.

Sin embargo, el presidente dijo que le gustaría ver a Johnson durante su viaje al Reino Unido, y agregó que Johnson “obviamente me quiere y dice muy buenas cosas sobre mí. Me entristeció mucho ver que se iba del gobierno y espero que regrese en algún momento. Creo que es un gran representante para su país ”.

Trump advirtió que el plan suave de Brexit de mayo “mataría” las posibilidades de Gran Bretaña.

Con base en los temores de los Estados Unidos sobre la futura relación comercial, advirtió que el enfoque de negociación de la primera ministra echaría por tierra cualquier esperanza de un acuerdo de libre comercio con los EE.UU., Un preciado asunto de muchos ‘Brexiters’.

“Si hacen un trato así, estaríamos lidiando con la Unión Europea en lugar de tratar con el Reino Unido, por lo que probablemente se mate el trato. Si lo hacen, entonces su acuerdo comercial con los EE.UU. Probablemente no se hará ”.

Trump acusó a la primera ministra de ignorar su consejo sobre las negociaciones del Brexit. “Lo hubiera hecho de manera muy diferente. De hecho, le dije a Theresa May cómo hacerlo, pero ella no estuvo de acuerdo, no me escuchó. Ella quería ir por una ruta diferente ”, dijo.

El presidente Trump ya había descrito al Reino Unido como un país en crisis debido a las condiciones del Brexit de May. Mientras estuvo en la cumbre de la OTAN, Trump dijo que había estado siguiendo de cerca el Brexit en los últimos días, y describió al Reino Unido como “un lugar bastante candente con muchas renuncias”.

“El trato que está sucediendo es muy diferente al que la gente votó”, dijo Trump en la entrevista.

Sin embargo, Theresa May insistió más tarde: “Hemos llegado a un acuerdo sobre la propuesta que le estamos presentando a la Unión Europea, que absolutamente cumple con la votación del pueblo Brexit. Votaron por nosotros para recuperar el control de nuestro dinero, nuestra ley y nuestras fronteras y eso es exactamente lo que haremos”.

Globo 'Baby Trump': Grupos ‘antifascistas’ protestan

Mientras tanto, a lo largo del Reino Unido, se organizaron protestas para seguir al mandatario estadounidense en todas partes del país, con una manifestación planeada para la tarde del viernes en Londres, donde los organizadores esperan que asistan decenas de miles de personas.

Más de 10,000 personas firmaron una petición llamando al alcalde de Londres, Sadiq Khan, para ”dejar volar a Trump Baby“, un globo de seis metros que representa a Trump como un bebé naranja con pañales.

La petición recibió luz verde de Khan, la máxima autoridad londinense, para volar cerca del parlamento y el grupo activista ha recaudado más de £ 16,000 para cubrir los costos de la protesta.

En la entrevista a The Sun, Donald Trump incluso pareció responsabilizar personalmente a Khan por la inmigración en Europa en medio de comentarios polémicos: ”Creo que permitir que millones y millones de personas entren a Europa es muy, muy triste. Veo ciudades de Europa y puedo ser específico si lo desea. Tienes un alcalde que ha hecho un trabajo terrible en Londres. Él ha hecho un trabajo terrible “.

El presidente de EE. UU. Dijo: ”Permitir que la inmigración tenga lugar en Europa es una pena. Creo que cambió la estructura de Europa y, a menos que actúen muy rápido, nunca va a ser lo que era y no lo digo de manera positiva”.