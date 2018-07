Justicia ecuatoriana ordena prisión preventiva de ex presidente Rafael Correa

Correa está en la mira de la justicia por el caso del ex diputado opositor Fernando Balda, quien lo acusa de ordenar su secuestro cuando estaba en Bogotá en 2012

Cinco personas subieron a Balda la fuerza a un automóvil, aunque la policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el secuestro

La justicia ecuatoriana ordenó este martes prisión preventiva contra el ex Presidente Rafael Correa (2007-2017), quien reside en Bélgica, por su presunta vinculación en el secuestro de un dirigente opositor en Colombia en 2012.

La jueza Daniela Camacho “niega pedido de revisión de medidas cautelares a defensa de ex Presidente Rafael Correa, resuelve imponer prisión preventiva en su contra y emite difusión roja a Interpol”, señaló la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en su cuenta de Twitter. Camacho acogió los pedidos del fiscal general, Paúl Pérez, por la presunta participación del ex Mandatario “en los delitos de asociación ilícita y secuestro”, señaló a su vez la Fiscalía en la misma red social.

Correa está en la mira de la justicia por el caso del ex diputado opositor Fernando Balda, quien lo acusa de ordenar su secuestro cuando estaba en Bogotá en 2012. Cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil, aunque la policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el secuestro. Por el caso ya están detenidos tres agentes de Inteligencia y un ex comandante de la Policía, así como pesa orden de prisión sobre un ex jefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia que está en España y cuya extradición fue pedida por Ecuador.

En la audiencia de este martes, Pérez había solicitado la prisión para el ex Mandatario socialista “por incumplimiento de medida cautelar de presentación periódica” ante la secretaría de la CNJ en Quito.

El lunes Correa decidió presentarse en el consulado ecuatoriano en Bruselas, donde vive desde que dejó el poder en mayo de 2017 tras una década de gobierno. El ex jefe de Estado consideró que su acción se enmarca en convenciones internacionales y leyes nacionales para ejercer sus derechos como ecuatoriano residente en el exterior. Asimismo, tras conocerse la decisión de la justicia, Correa sugirió en su cuenta de Twitter que todo se trataría de un “complot” en su contra. Al mismo tiempo, avisó que en las próximas horas publicará un video con sus descargos.