Cumbre informal de la UE alcanza un “primer consenso” sobre inmigración

“Hemos encontrado más puntos de unión que de discrepancias”, resumió a su salida el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez

Macron se mostró satisfecho que se haya logrado un “primer consenso” sobre la necesidad de abordar tanto la dimensión externa como interna de la cuestión. “Estamos de acuerdo en que no se puede dejar solos a los países que reciben la mayor carga de inmigrantes”, dijo la Canciller alemana Angela Merkel El premier italiano, Giuseppe Conte, se mostró “decididamente satisfecho” con el encuentro y sostuvo que el debate migratorio ha tomado “la dirección correcta”.

Sin un acuerdo concreto y definitivo se dio fin a la cumbre informal de líderes de la Unión Europea (UE) en Bruselas, Bélgica. La cita tenía como fin consensuar puntos clave para abordar el tema de la inmigración hacia el Viejo Continente.

Pese a no lograr una declaración conjunta sobre el papel, la impresión compartida era la de un encuentro útil para intercambiar posturas y avanzar en la búsqueda de acuerdos.

“Hemos encontrado más puntos de unión que de discrepancias”, resumió a su salida el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien consideró que el encuentro supone “un paso adelante” de cara a encontrar un solución conjunta. En la misma línea, el Mandatario francés, Emmanuel Macron, se mostró satisfecho que se haya logrado un “primer consenso” sobre la necesidad de abordar tanto la dimensión externa como interna de la cuestión.

Un eventual acuerdo giraría en torno a tres pilares: la necesidad de trabajar más con los países de origen y tránsito de la inmigración, mejorar la protección de las fronteras exteriores, y reformar los procedimientos de asilo, entre otras cosas. Según explicaron fuentes de la UE, los países están de acuerdo en que debe cubrirse el “agujero de financiación” en su cooperación con terceros países.

En cuanto a las fronteras, las naciones comparten la necesidad de reforzar la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y la ampliación de las competencias de la Oficina Europea de Ayuda al Asilo (EASO). Además, los líderes se comprometieron a acelerar los trámites de las propuestas para reformar el sistema de asilo europeo que están sobre la mesa desde 2015.

Tanto Alemania, que necesitaba dar señales de acuerdo europeo a su ministro de Interior -que demanda una política migratoria más restrictiva-, como Italia, que amenaza con no acoger más barcos si no recibe ayuda de sus socios, se mostraron satisfechos con el encuentro. “Estamos de acuerdo en que no se puede dejar solos a los países que reciben la mayor carga de inmigrantes”, dijo la Canciller alemana Angela Merkel, quien precisó, no obstante, que no se puede permitir que “las mafias o los peticionarios de asilo” decidan dónde formulan su solicitud, sino que eso debe regularse.

Por su parte, el nuevo Primer Ministro italiano, Giuseppe Conte, se mostró “decididamente satisfecho” con el encuentro y sostuvo que el debate migratorio ha tomado “la dirección correcta”. El consenso logrado hoy recoge la idea defendida por Roma que los desembarcos en sus costas o en las españolas son desembarcos en Europa y por tanto responsabilidad de todos, aunque aún queda por ver cómo se plasma este principio en las reformas. Las instituciones trabajarán en los próximos días sobre estos puntos de consenso de cara a la cumbre “Veintiocho” del próximo jueves y viernes, en la que espera ampliar este acuerdo.