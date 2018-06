“El reclamo argentino a nuestras Islas Falkland es infundado y no bienvenido”

Miembro de la Asamblea Legislativa (MLA) Ian Hansen, varias veces legislador elegido y cuya familia ha estado viviendo en las Malvinas durante 175 años

MLAs Roger Edwards e Ian Hansen con H.E Jonathan Allen, Embajador y Representante Permanente Adjunto para el Reino Unido ante la ONU

“Tenemos derecho a vivir en paz, en libertad y a determinar nuestro propio futuro”. “Tenemos derecho a vivir en paz, tenemos derecho a nuestra libertad y, sobre todo, tenemos derecho a determinar nuestro propio futuro”, el legislador electo de las Islas Malvinas, MLA Ian Hansen dijo al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas o C24 el miércoles, en Nueva York.

En su petición, MLA Hansen ofreció al C24 un resumen de la sociedad inclusiva y multicultural de las Malvinas y su floreciente economía, subrayando que su familia ha vivido en las Malvinas durante 175 años.

Con base en este informe y los deseos de la gente de las Malvinas, MLA Hansen extendió al C24 una invitación formal para visitar las Islas y atestiguar in situ los desarrollos políticos, sociales y económicos descritos, “para que pueda comprender adecuadamente el tema que se encuentra frente a usted”. ”.

A continaución, el discurso de Ian Hansen al Comité Especial de la ONU sobre la situación con respecto a la implementación de la declaración de la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales:

Sr. Presidente, Honorables delegados, miembros de C24, Señoras y Señores,

Es un honor para mí estar aquí para dirigirme a este comité como una sexta generación de isleños de Falkland, y para hablar en nombre de mis compañeros isleños que desean seguir siendo una comunidad libre, segura de sí misma y exitosa. Mi colega (el legislador Roger Edwards) y yo quisiéramos ofrecerle una descripción real de nuestra tierra y confirmar que no somos una colonia del Reino Unido, sino un Territorio de Ultramar interno autogobernado.

Más de 3.500 personas de más de 60 países viven y trabajan en las Islas Malvinas, lo que demuestra sin lugar a dudas que tenemos una sociedad inclusiva y multicultural. La gente ha venido a las Malvinas durante muchos, muchos años y ha hecho de las Falklands su hogar. Mis propios antepasados ​​llegaron hace más de 175 años para establecerse. El nombre Hansen es de origen escandinavo y hay muchas otras familias todavía en las Malvinas que pueden rastrear a sus ancestros hasta muchos países de origen diferentes.

Nuestra cultura se basa en las diversas herencias compartidas de las diferentes nacionalidades que se han establecido en las Islas Malvinas. Continuamos creciendo y dando la bienvenida a nuevas personas que comparten nuestros valores e ideales democráticos.

Por lo tanto, me resulta imposible comprender cómo alguien podría referirse a nosotros como una población implantada enviada desde el Reino Unido, como a menudo nos describe el Gobierno de Argentina. El reclamo argentino a nuestras islas es infundado y no bienvenido.

Somos personas pacíficas que solo desean dejarse a nuestros propios recursos para continuar desarrollando nuestra tierra. De hecho, nuestro deseo de hacer justamente eso se destacó en marzo de 2013, cuando se realizó un referéndum (bajo escrutinio internacional) en el que se preguntaba a los habitantes de las Malvinas si deseaban permanecer como Territorio de Ultramar del Reino Unido. Un abrumador 99.8% de un 92% de participación votó para retener ese estado. Nuestra relación con el Reino Unido es moderna, basada en la asociación, los valores compartidos y la defensa de nuestro derecho a la autodeterminación.

Nuestro derecho al principio de la libre determinación está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 1 de la Carta señala claramente el vínculo entre el respeto del principio de libre determinación y el fortalecimiento de la paz universal. El derecho a la libre determinación está consagrado en el artículo 1 tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su práctica, el 4 ° Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha confirmado la aplicabilidad del principio de autodeterminación. Las Naciones Unidas nunca han declarado explícitamente que este derecho fundamental no se aplique a los habitantes de las Islas Falkland.

Es difícil incluso comenzar a entender por qué un país desea eliminar ese derecho fundamental de autodeterminación de otro territorio. No se debe subyugar a nadie en contra de su voluntad, ni tener a su gente, su gobierno o sus recursos naturales bajo el control de otro país en contra de sus deseos. Este es un derecho humano fundamental.

La Sección 1 del Capítulo 1 de la Constitución de las Islas Malvinas contiene lo siguiente:

a) todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación, y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural, y pueden, para sus propios fines, disponer libremente de sus riquezas naturales y recursos-

b) se debe promover y respetar la realización del derecho a la libre determinación de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

Los derechos fundamentales como estos son lo que esperaría ver en cualquier democracia bien desarrollada, bajo el imperio de la ley.

Aunque las relaciones entre el Reino Unido y el Gobierno de Argentina son posiblemente mejores de lo que han sido durante muchos años, nuestra situación con respecto al reclamo de soberanía de Argentina sobre nuestras islas sigue siendo la misma.

Señor Presidente, Honorables delegados, ¿por qué desearíamos cambiar nuestra forma de vida? Hacemos nuestras propias leyes y regulamos directamente todas las actividades de la industria dentro de nuestro territorio.

Por ejemplo, tenemos una Zona Económica Exclusiva alrededor de nuestras Islas para regular y administrar nuestras pesquerías en alta mar según los más altos estándares internacionales. Nuestra industria pesquera ahora contribuye con alrededor del 44% del PIB y más de £ 18 millones anuales a nuestros ingresos del gobierno. Este año se registró la mayor captura de calamar de Loligo en la primera parte de la temporada de pesca desde 1995.

Los ingresos por ventas de lana y carne del sector agrícola continúan aumentando; acabamos de experimentar el mejor verano para el crecimiento del pasto en años y los precios de la lana están en niveles récord. El turismo también continúa floreciendo con más cruceros y pasajeros que llegan a nuestras costas anualmente. Solo en la última temporada vimos un aumento en el turismo de ocio del 14.9%, dando la bienvenida a más de 70,000 personas a nuestras costas.

Se cuenta con una legislación sensible y responsable para los hidrocarburos para garantizar que nuestro medioambiente esté protegido mientras se llevan a cabo las actividades de exploración costa afuera y trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios científicos y de conservación para ayudar a preservar nuestros recursos naturales para las generaciones futuras.

Nuestra población continúa aumentando y nuestro gasto este año en proyectos de capital para beneficiar a nuestra comunidad es del nivel más alto que haya existido. Estamos invirtiendo £ 46.7 millones en el desarrollo de nuestra infraestructura y servicios esenciales, para que podamos seguir prosperando en el futuro.

El término “colonia” puede haberse aplicado en los años 50 y 60, pero ese no es el caso hoy en día. No recibimos ayuda financiera directa del Reino Unido aparte de la defensa. No exigiríamos que Argentina retire su reclamo infundado sobre nuestro país.

Sin dudas, escuchará las afirmaciones de hoy que nosotros, los habitantes de las Islas Falkland, no somos un pueblo y, por lo tanto, no tenemos derecho a la autodeterminación. Esto no solo proviene de los políticos argentinos, sino también de los oradores de hoy que no tienen una idea real de lo que las Islas Malvinas han logrado como país pequeño y lo seguirán logrando en el futuro. Esta posición ideada está diseñada solo para negar este fundamental de los derechos humanos a los habitantes de las Islas Malvinas.

Mi colega y yo estamos aquí hoy para entregar nuestros discursos a este Comité, apoyados por nuestro electorado, no como títeres para un país que tiene la aspiración de obligar a otro territorio a ceder a exigencias irrazonables. Tenemos derecho a vivir en paz, tenemos derecho a nuestra libertad y, sobre todo, tenemos derecho a determinar nuestro propio destino.

Señor Presidente, señores delegados, espero que este breve discurso les brinde la verdadera imagen de las Islas Malvinas y los deseos de su pueblo. Extiendo una invitación formal para invitar a este Comité a que visite nuestro país y sea testigo de los desarrollos políticos, sociales y económicos que le he descrito para que pueda comprender adecuadamente el tema que tiene ante sí.

Para concluir, le pido nuevamente a este Comité que ignore las afirmaciones falsas presentadas por Argentina y apoye nuestro deseo de seguir siendo un Territorio de Ultramar del Reino Unido y no convertirnos en una colonia del Gobierno de Argentina, ya que es la función correcta de este Comité.

Sr. Presidente, le agradezco por la oportunidad de hacer este discurso.

“Las Falklands están de acuerdo en que el colonialismo debe ser erradicado en todas sus manifestaciones, ningún pueblo debe ser subyugado”, dijo el MLA Roger Edwards.

“Las Islas Falkland acuerdan sinceramente que el colonialismo debe ser erradicado en todas sus manifestaciones, que ningún pueblo debe ser sometido a su voluntad, ni tener a su pueblo, su gobierno o sus recursos naturales bajo el control de otro país, en contra de sus deseos”, el miembro de la Asamblea Legislativa, Roger Edwards dijo ante el comité de descolonización C24 de las Naciones Unidas el miércoles.

El MLA Edwards agregó que las Malvinas no son una colonia del Reino Unido sino un Territorio de Ultramar que desde hace mucho tiempo ha progresado más allá del estatus colonial, y “a través de nuestro referéndum internacionalmente observado, hemos expresado nuestro claro deseo de seguir siendo un Territorio de Ultramar del Reino Unido con Su Majestad la Reina como nuestra jefa de estado ”.

En un resumen de siglos de la historia del Atlántico Sur, MLA Edwards señaló que, en efecto, las Malvinas han sido territorio británico durante más de 250 años y, en los últimos 185 años de asentamiento continuo y pacífico, “nuestra población se ha convertido en una isla única personas con derecho a la autodeterminación según lo prescrito en la Carta de las Naciones Unidas ”.

MLA Edwards también se refirió a las relaciones mejoradas, y menos retórica de Argentina bajo el presidente Mauricio Macri incluyendo conversaciones de conservación de pesca, la identificación de soldados argentinos desconocidos enterrados en el cementerio militar argentino de Darwin y militares con base en las Islas ayudados con la búsqueda infructuosa del lamentablemente desaparecido submarino ARA San Juan.

A continuación, el MLA Roger Edwards se dirige al Comité Especial de las Naciones Unidas sobre la situación con respecto a la implementación de la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, o al Comité de las Naciones Unidas de 24:

Sr. Presidente, miembros del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, señoras y señores.

Estoy muy contento de estar aquí para dirigirme a ustedes una vez más en nombre del Gobierno de las Islas Malvinas y de las Islas Falkland de Su Majestad. El motivo por el que destaco el hecho de que somos “el Gobierno de Su Majestad de las Islas Malvinas” quedará claro más adelante en mi intervención.

Sr. Presidente, creo que los habitantes de las Islas Malvinas, con su rico patrimonio y una sociedad étnica tan diversa, cumplen todos los requisitos de la Carta de las Naciones Unidas para el derecho a la libre determinación y han cumplido los términos para ser retirados de la lista como se expresó en 1970 como la cuarta opción. En 185 años, las personas han crecido política, económica y culturalmente para ser ahora aceptadas como personas por derecho propio.

Cuando se descubrió por primera vez, las Islas Malvinas no tenían pueblos indígenas: sí tenía una gran variedad de rica vida silvestre que luego sería explotada pero no tenía gente. Planteo esto porque, una vez más, espero aclarar el punto más adelante en este discurso.

Señor Presidente, más tarde escucharán de los miembros del Comité y de los Estados miembros que las Islas Falkland están pobladas por una población implantada para promover las aspiraciones coloniales de la potencia administradora. Esto no es correcto. Escucharán cómo los colonos argentinos fueron brutalmente expulsados ​​por la intervención militar de la potencia administradora. Ellos no eran. Sin duda oirás que tener las Islas pobladas tal como están hoy es una violación de la integridad territorial de Argentina. No lo es. Además, se alegará que hay un aumento en el poder militar en las Islas Falkland que conduce a una militarización del Atlántico Suroeste. No lo hay.

Estas falsedades y otras semejantes fueron ofrecidas por primera vez a las Naciones Unidas por José María Ruda en su discurso apasionado en 1965 durante un período de agitación política en Argentina. De hecho, este fue el primer reclamo serio de Argentina en casi veinte años. Aunque Argentina afirma regularmente que su reclamo a las Islas Falkland se ejecuta continuamente desde la década de 1820, simplemente no lo hace. Su reclamo se basa en la sucesión española, que nunca fue aceptada por el Reino Unido, fue efectivamente cancelada por un tratado en 1850 y, a raíz de este tratado, varios líderes argentinos declararon que no tenían ninguna disputa con Gran Bretaña anulando así este reclamo en particular.

Más tarde, el “experto” Luis Vernet le dirá que su tatarabuelo fue nombrado Gobernador de las Islas Malvinas y recibió una concesión de tierras en la década de 1820. En efecto, los Gobiernos de la Provincia de Buenos Aires le habían otorgado una concesión de tierras, pero el Gobierno de la Argentina la declaró nula e inválida en 1882 y se le concedió la posición no remunerada del Comandante Político y Militar, un rango algo inferior Gobernador, por el gobierno muy breve e ilegítimo de Juan Lavelle en 1829. Vernet, en julio de 1831, confiscó a tres selladores de los Estados Unidos. Los estadounidenses habían estado sellando en los océanos del sur durante décadas. Vernet dejó las Islas en uno de estos selladores, el Harriet, el 7 de noviembre de 1831 y nunca regresó.

En represalia, el USS Lexington fue enviado a las islas y rompió el acuerdo de Vernet durante el nuevo año de 1831/32 y se llevó a muchos de los habitantes. Después de esta intervención estadounidense, Rosas envió una pequeña guarnición a las Islas en noviembre de 1832 pero, encabezados por el infame Gaucho Rivero, se amotinaron y asesinaron a su Comandante. Al enterarse de estas acciones y por temor a las aspiraciones de los Estados Unidos en el Atlántico Sur, Gran Bretaña reafirmó su soberanía en enero de 1833 eliminando la guarnición militar ilegítima y los cuatro civiles que querían irse, un brasileño y su esposa y un uruguayo y su esposa. Todos los demás civiles optaron por quedarse.

En este momento, en el Reino Unido, se estaban llevando a cabo muchas reformas en el Parlamento, lo que dificultaba a los pequeños agricultores y crofters ganarse la vida y a muchos les quedaba por buscar fortuna en otro lugar del mundo. Algunos fueron a Canadá, Australia y Nueva Zelanda y algunos del West Country del Reino Unido y Escocia se fue a las Islas Falkland y estableció granjas, siendo las ovejas las más elegidas. Otros colonos provenían de la industria ballenera, de naves que pasaban e incluso incluían a un grupo de pensionistas de Royal Marine.

Hoy somos una mezcla cultural diversa de, como nuestro último censo nos dice, unas 60 nacionalidades, desde literalmente de la A a la Z, desde Argentina hasta Zimbabwe. Nadie puede decir que somos una población implantada.

En cuanto a ser una colonia del Reino Unido; Ciertamente solíamos ser hace muchos años. Si una colonia es como se describe en Wikipedia “un territorio bajo el control político inmediato de un estado, distinto del territorio de origen del soberano”, entonces las Islas Malvinas, como se estableció por primera vez, era una colonia. Incluso en la década de 1960 y principios de los 70, el gobernador nombró a los miembros del Consejo Ejecutivo. Fuimos conocidos como una colonia hasta los años 60 cuando nos referían como un Protectorado británico. Con los años, nuestro estatus político cambió. Ahora somos reconocidos como Territorio de Ultramar del Reino Unido y en un referéndum de marzo de 2013 el 99.8% de los que votaron querían permanecer con ese estado.

La introducción de una constitución completamente nueva que surgió en 2009 y delegó aún más poderes al gobierno local significa que ahora somos totalmente autónomos internamente y económicamente autosuficientes. Hacemos nuestras propias leyes, aumentamos nuestros propios impuestos y otorgamos licencias a nuestros propios recursos naturales. No pagamos cuotas a nuestro poder soberano ni recibimos ninguna.

Existe cierta confusión sobre quién da 'asentimiento' a nuestras leyes y se nos ha acusado de no poder aprobar nuestras propias leyes. En el Reino Unido, cuando el Parlamento aprueba una nueva legislación, es el Soberano el que otorga el “asentimiento” a esos proyectos de ley. Aquí, cuando el Gobierno de las Islas Malvinas de Su Majestad aprueba una nueva legislación, es el Gobernador, el representante del Soberano en las Islas, quien da 'asentimiento' a esos proyectos en su nombre.

Desde 1982, nuestra constitución ha sido reescrita, actualizada, modernizada y cambiada de modo que tengamos aún más autogobierno interno y nuestro pasado colonial sea un recuerdo lejano.

El Reino Unido es responsable de nuestra defensa y nuestros Asuntos Exteriores. Lejos de tener una presencia militar masiva en las Islas, las fuerzas británicas se mantienen solo a un nivel que detendrá a cualquier otro agresor. Las acusaciones apasionadas de militarización carecen de fundamento y no tienen ninguna evidencia objetiva, pero están diseñadas solo para engañar a la comunidad internacional y hacerle creer que hay una amenaza militar para otros en la región. En materia de Asuntos Exteriores, nuestro poder soberano consulta al gobierno de las islas en todos los niveles, por lo que no hay sorpresas ni para nosotros ni para ellos.

Señor Presidente, durante la última década hemos invitado a los miembros de este Comité a visitar nuestras hermosas islas para que puedan ver y aprender por sí mismos los pasos que hemos dado para preservar y proteger nuestro futuro, pero nadie ha sido lo suficientemente valiente como para ven. En nuestra reunión en Granada, hace unas pocas semanas, el miembro de Cuba dijo que no tenía sentido visitar, ya que se trataba simplemente de una disputa de soberanía. Si ese es el caso, señor presidente, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en este comité para la descolonización? No tiene responsabilidad por disputas, soberanas o de otro tipo. Aprovecho esta oportunidad para recordarle a esta Comisión que ellos son los únicos responsables del pueblo del Territorio no autónomo.

Tener un Territorio Británico de Ultramar a unas 300 millas más de la costa de Argentina de alguna manera se interpreta como una amenaza a la integridad territorial de Argentina. Sr. Presidente, ¿cómo puede ser esto? Somos personas de la isla pacíficas y trabajadoras que no deseamos nada más que poder desarrollar nuestras islas en nuestro camino mientras protegemos nuestro medio ambiente y preservamos y conservamos nuestra vida silvestre única para nuestros hijos y sus hijos. Ahora tenemos familias que han establecido estas islas durante nueve generaciones y estoy seguro de que si miramos con suficiente intensidad podríamos encontrar a alguien que ahora es una décima generación.

Más recientemente, señor Presidente, hemos visto y escuchado menos retórica de la Presidencia de Mauricio Macri, pero, por debajo de este cambio, siempre debemos recordar que está incorporado en la Constitución argentina que desean hacerse cargo de nuestra patria. Son ellos quienes, hoy, nos gustaría colonizarnos.

Durante este período de menos retórica, hemos avanzado en temas que son comunes para ambos. Hemos celebrado conversaciones conjuntas sobre la conservación de las poblaciones de peces transzonales y hemos visto que algunas de las sanciones impuestas a nuestras industrias se han suavizado o posiblemente se han eliminado.

Durante muchos años, el Gobierno de las Islas Falkland fue líder proactivo en el proyecto para identificar a los soldados desconocidos enterrados en el cementerio de Darwin. Luego de las reuniones entre representantes de Argentina, el Reino Unido y las Islas Falkland, junto con el CICR, se propuso un proyecto con el resultado de que se identificaron 90 de los 122 cuerpos. Esto llevó a la visita de unos 240 miembros de la familia, que en marzo de este año, vinieron a orar en las tumbas de los soldados recién identificados.

Además, las unidades de las Fuerzas Armadas radicadas en nuestras Islas pudieron ayudar con la búsqueda infructuosa del ARA San Juan, tristemente desaparecido.

Si bien la comunidad aún siente los efectos secundarios de 1982, no nos quedamos sin compasión.

Señor Presidente, para resumir, no somos una colonia del Reino Unido sino un Territorio de Ultramar que desde hace mucho tiempo ha progresado más allá de la condición colonial. A través de nuestro propio referéndum internacionalmente observado, hemos expresado nuestro claro deseo de seguir siendo un Territorio de Ultramar del Reino Unido con Su Majestad la Reina como nuestra jefa de estado. Hemos sido territorio británico durante más de 250 años y, en los últimos 185 años de asentamiento continuo y pacífico, nuestra población se ha convertido en un pueblo insular único con derecho a la autodeterminación según lo prescrito en la Carta de las Naciones Unidas.

Señor Presidente, estamos totalmente de acuerdo en que el colonialismo debe ser erradicado en todas sus manifestaciones. Que nadie debe ser sometido contra su voluntad, ni tener a su gente, su gobierno o sus recursos naturales bajo el control de otro país, en contra de sus deseos, es un derecho humano fundamental. Por esa razón, el Capítulo 1, Sección 1 de la Constitución de las Islas Falkland refleja el primer capítulo de la Carta de las Naciones Unidas al reconocer que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación y que la realización del derecho a la libre determinación debe ser promovido y respetado.