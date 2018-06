El impacto Brexit sobre las Falklands abordado en reuniones de Londres

MLA Teslyn Barkman (centro) y la Representante del gobierno de las Falklands en Londres Sukey Cameron (derecha).

MLA Barkman en foto familia con otros participantes de los Territorios de Ultramar

Una delegación de las Islas Falkland estuvo en Londres para una ronda del Consejo Ministerial Conjunto, en la órbita del Foreign Office, que refiere a negociaciones con Europa, más particularmente referidas a las negociaciones del Brexit y su impacto sobre los Territorios Británicos de Ultramar (TBU).

La delegación estuvo conformada por la legisladora electa, MLA Teslyn Barkman junto al Asesor Senior de Política del gobierno de las Islas Richard Hyslop, a quienes se les sumó Sukey Cameron, la representantes del gobierno en Londres, FIGO.

Durante una semana el grupo de las Falklands participó de conversaciones sobre el Brexit a la vez que mantuvo reuniones con jerarcas del Departamento para dejar la Unión Europea, directores y subdirectores del Foreign Office, Lores, ministros, periodistas y otras delegaciones hermanas de los Territorios Británicos de Ultramar.

En una conversación con el Penguin News, MLA Barkman sostuvo que “además de los muy estimados ministros, jerarcas y Lores quienes reconocieron y apoyaron nuestra causa en el Grupo Parlamentario de Todos los Partidos, y el Consejo Ministerial Conjunto, también mantuvimos encuentros con caras conocidas y otras nuevas”.

“Nuestra primera reunión fue con el ex gobernador de las Islas, Colin Roberts, quien ahora trabaja en la Oficina del gabinete, además de Angus MacNeil, secretario de la Comisión de Comercio Internacional, el Director General del Foreign Office para dejar Europa Lindsay Croisdale-Appleby, al igual que con el Lord Jay de Ewelme”, recordó MLA Barkman.

Más adelante agregó que “cuando se trata del Brexit tenemos mucho y de peso para contar. Un acuerdo malo o 'ningún acuerdo' pone en riesgo un porcentaje muy importante del PBI de las Islas” además de poner en riesgo “a fuentes de empleo en nuestras exportaciones de carne y pesca, tanto aquí como en España y toda la seguridad social y oportunidades económicas que esas industrias representan para el presupuesto”.

”También existe el riesgo de una ausencia de apoyo político para nuestro derecho humano a la auto determinación, a medida que el Reino Unido se retira de un acuerdo conocido como el Tratado de Lisboa. Por último y de ninguna manera poco significativo, gozamos de fondos económicos y medioambientales (europeos) que se nos aseguró en el Consejo Ministerial Conjunto estarían disponibles en el pos-Brexit si bien su estructura y condiciones acceso todavía están en el proceso de elaboración.

MLA Barkman argumentó que todo sumaba para que las Falklands resultaran, “después de Gibraltar el territorio más afectado en términos de comercio y una buena razón para mantener las mejores comunicaciones posibles en torno a estos temas”.

“Resultó muy reconfortante saber que nuestro trabajo muy duro, y persistencia en resaltar los riesgos de un 'no acuerdo' en materia de Brexit están dando sus frutos. Nos aseguramos unas reuniones fantásticas y si bien todos estamos aún en terreno desconocido resultó reconfortante estar sentados en torno a una mesa brindando esos detalles y nuevas perspectivas de un territorio auto suficiente que desea permanecer como tal”.

“Tenemos amigos en Londres que están deseosos de escuchar y saber como nosotros y toda la familia del Reino Unido, navega a través de este proceso exitosamente”

Otro tema de la semana fue a partir de una reciente instrucción sobre titulares beneficiarios y que involucra lo que se describe como un sobre-alcance constitucional. En efecto unas semanas atrás el parlamento del Reino Unido decidió instruir a todos los territorios de ultramar para que mantengan registros públicos de titulares beneficiarios de compañías registradas en esos territorios.

“A primera vista parece una buena decisión, empero el problema fue la forma en que se manejó. El parlamento del Reino Unido adoptó una decisión unilateralmente al imponer el instructivo a los Territorios de Ultramar, algunos de los cuales sobreviven con la confianza que inspiran”.

”Pues bien, nosotros (en las Islas) no estamos en una posición que nos afecte pero el principio es que una constitución debe proteger de decisiones de 'no emergencia' como estas que afectan asuntos domésticos de los TBU, y no empecemos con el tema de la pobre isla de Ascensión y el hecho que sus caladeros fueron cerrados sin consultarlos“.

MLA Barkman concluyó, ”por supuesto y es muy entendible hubo voluntad unánime entre los territorios de llevar el tema al gobierno del Reino Unido para que se expida: dónde está el límite, esa línea? Dónde está la nuestra? Qué es lo que está en su control, y es que así debe funcionar o debe ser? Estamos orgullosos de no ser colonias, pero qué alcance y potestades tiene ese brazo del Reino Unido que conduce, resulta necesario saberlo”. (Penguin News).