Aborto legal en Argentina: Senado dividido pero con alta volatidad del voto

Como en Diputados, la grieta sobre el aborto atraviesa de manera transversal a la Cámara alta y deja a senadores de todos los bloques en ambas veredas del debate.

A favor figuran los peronistas Miguel Pichetto (PJ) y Marcelo Fuentes (FP), y los oficialistas Humberto Schiavoni (Pro) y Luis Naidenoff (Cambiemos). En la lista de los que rechazan se destacan oficialistas como el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro), y el ex Presidente Carlos Menem (La Rioja).

Cuando todavía no se acallan las repercusiones del histórico paso que dio en la madrugada del jueves, en la Cámara de Diputados de Argentina, el debate en el Senado del proyecto que habilita la interrupción voluntaria del embarazo se presenta cuesta arriba para quienes impulsan el aborto legal. Sin embargo, hay una alta volatilidad del voto ante la fuerte presión social que plantea el tema.

Según un sondeo realizada por La Nación de Buenos Aires, hasta el momento, el rechazo a la iniciativa mantiene ventaja en la Cámara alta en un escenario en el que imperan una gran cantidad de indecisos y de legisladores que prefieren no adelantar posición. El Senado cuenta con 72 miembros de los cuales 26 ya se han manifestado en contra de legalizar el aborto y 17 lo han hecho por avalar el proyecto que debatió durante los últimos tres meses la Cámara baja. Esto deja la definición de la disputa en 29 legisladores que aún no han fijado posición.

Al igual que en Diputados, la grieta sobre el aborto atraviesa de manera transversal a la Cámara alta y deja a senadores de todos los bloques en ambas veredas del debate. Así, entre los que se manifestaron a favor figuran los jefes de los principales y más populosos bloques del Senado, como los peronistas Miguel Pichetto (PJ) y Marcelo Fuentes (FP), y los oficialistas Humberto Schiavoni (Pro) y Luis Naidenoff (Cambiemos). En tanto, en la lista de los que rechazan el proyecto se destacan oficialistas como el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro), y el ex Presidente Carlos Menem (La Rioja).

El giro de los diputados que inclinaron la balanza hacia la aprobación del proyecto en la Cámara Aborto en Argentina: Las claves del proyecto de ley que se discute en la Cámara de Diputados Entre los que aún no se han manifestado sobresale la ex Mandataria Cristina Kirchner (Buenos Aires), quien siempre estuvo en contra de la legalización del aborto. Sin embargo, todo indica que terminará tomando el camino del pragmatismo y votando a favor. En cualquiera de los dos escenarios posibles, ya sea que el proyecto sea ley o termine rechazado, el apoyo al aborto implicará una ganancia para la ex Presidenta. Por último, todavía es una incógnita el trámite parlamentario que tendrá la iniciativa en la Cámara alta.

La única definición, por el momento, es garantizar un debate amplio, aunque acotado en el tiempo con relación al tiempo que se tomó Diputados. Las comisiones intervinientes podrían ser las de Legislación General, de Justicia y Asuntos Penales y de Salud, como mínimo; aunque hay dudas sobre cuál sería cabecera.