Inversión Directa Extranjera en México creció en 2017 y alcanzó US$ 29.700m

La IED en México en el sector automotriz tuvo un alza de 32%, con lo que alcanzó los US$ 7.000 millones

México escaló cuatro lugares, hasta la posición 12, entre las economías que más Inversión Extranjera Directa (IED) captaron en 2017, frente a los resultados de 2016, de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).

El año pasado, México captó US$ 29.700 millones en IED, pese a la incertidumbre por el resultado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), indicó el organismo en su Informe Mundial de Inversiones 2018.

Resaltó que la inversión foránea en el sector automotriz tuvo un alza de 32%, con lo que alcanzó los US$ 7.000 millones, además que “los flujos hacia la construcción, y el transporte y las telecomunicaciones, casi se duplicaron”. No obstante, estimó que los flujos de inversión hacia y desde América Latina y el Caribe se estancarán o disminuirán marginalmente, a unos 140 mil millones de dólares.

“Se prevé que el crecimiento económico de la región seguirá siendo moderado y enfrentará muchos riesgos negativos, incluida la incertidumbre económica y política asociada con las próximas elecciones en algunas de las economías más grandes”

México celebra elecciones presidenciales el próximo primero de julio, en tanto Brasil lo hará en octubre.

Según la estadística de Unctad, la lista es encabezada por EE.UU. con US$ 275.000 millones de IED, seguido por China, US$ 136.000 millones; Hong Kong, US$ 104.000m; Brasil, US$ 64.000m; Singapur, US$ 62.000m; Holanda, US$ 58.000m; Francia, US$ 50.000m; Australia, US$ 46.000m; Suiza, US$ 41.000m e India, US$ 40.000 millones.