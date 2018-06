Banco chileno se consolida como tercera entidad financiera en estado de Florida

Bci informó que TotalBank a marzo de 2018, contaba con activos totales por aproximadamente US$2.970 millones y colocaciones por US$2.166 millones

El banco de Crédito e Inversiones (Bci) de Chile indicó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que recibió todas las autorizaciones regulatorias necesarias para la adquisición del TotalBank, entidad afincada en el Estado de Florida (Estados Unidos).

Cabe recordar que el pasado 1 de diciembre, Grupo Santander anunció que su filial Banco Popular acordó vender el estadounidense TotalBank a la compañía controlada por la familia Yarur por un importe aproximado de US$528 millones.

En un hecho esencial enviado al regulador, Bci comentó que la operación es ”mediante una fusión por incorporación de TotalBank en el City National Bank of Florida (CNB), sociedad filial de Bci constituida y vigente bajo las leyes de Floridad, Estados Unidos“.

”Se deja constancias que la autorización por parte de la Oficina del Controlador de la Moneda de lo Estados Unidos de América (Office of The Comptroller of The Currency) fue otorgada con fecha 2 de abril de 2018, la autorización parte del Banco Central de Chile fue otorgada con fecha 31 de mayo de 2018, y la autorización por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras fue otorgada con fecha 1° de junio recién pasado“, complementó.

En esta línea, complementó que en los próximos días, y en conformidad con lo acordado en los documentos de la transacción, se procederá al cierre de la misma. A través de un comunicado de prensa, el gerente general de Bci Eugenio Von Chrismar, dijo que ”estamos muy orgullosos de esta operación pues consolida nuestra posición en el cuarto estado más grande en depósitos de Estados Unidos, transformando a City National Bank en el tercer banco basado en Florida y alcanzando economías de escala relevantes para la operación del negocio“.

En este sentido, remarcó que a corto plazo el foco estará en lograr una buena integración entre City National Bank Of Florida y Totalbank, que permita capturar las sinergias identificadas sin afectar el nivel de servicio a clientes y en ”continuar aprovechando como City National Bank of Florida las oportunidades de crecimiento que presenta este mercado“.

”Queremos seguir diversificando nuestras operaciones geográficamente y ser un actor relevante a nivel regional. Para lo anterior seguiremos enfocados en el crecimiento en Florida, puerta de inversiones hacia y desde América Latina. Además, siempre analizamos oportunidades de crecimiento en la región, ya sean orgánicas o inorgánicas“, añadió el ejecutivo.

Finalmente, Bci informó que TotalBank a marzo de 2018, contaba con activos totales por aproximadamente US$2.970 millones, colocaciones por US$2.166 millones, depósitos por US$2.079 millones, un capital Tier 1 de US$373 millones y una utilidad de US$26 millones en los últimos 12 meses.

”Con esta transacción, City National Bank of Florida se convertirá en el tercer banco más grande de Florida, alcanzando activos consolidados por un monto de US$14 mil millones. Este crecimiento mejorará la posición de esta institución como un competidor líder en el mercado de Miami”, finalizó.