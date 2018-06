Macri justificó el veto, ya que el país no quiere terminar como Venezuela que “ni agua tienen”

“Los argentinos tenemos que asumir el verdadero valor de la energía y consumir menos. Chilenos, bolivianos y uruguayos consumen mucho menos” dijo Macri

El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, justificó el jueves haber vetado el proyecto opositor contra los aumentos en las tarifas de los servicios públicos porque la gente debe pagar “lo que vale la energía”, ya que si no el país terminará “como Venezuela”, donde su población, según matizó, “ni agua tiene”.

“Los argentinos tenemos con qué asumir el verdadero valor de la energía y consumir menos. Chilenos, bolivianos y uruguayos consumen mucha menos energía que nosotros”, remarcó el Mandatario en una rueda de prensa en la localidad norteña de Cachi. Según añadió el jefe de Estado, a quien la Constitución otorga la facultad de vetar una ley aprobada en el Congreso, los argentinos, en diciembre de 2015, con su llegada a la Presidencia, “decidieron un cambio”, porque no querían acabar como Venezuela, país que destacó “ya ni agua tiene”, porque a la gente “le regalaban todos los servicios”.

“Nada que viene gratis puede ser verdad. Las cosas que valen y duran y son para siempre son aquellas que logramos con nuestro esfuerzo. Este es el camino, por eso nos hemos preocupado tanto por la contención de los más débiles”, añadió.

En la madrugada del jueves con 37 votos a favor y 30 en contra, el Senado aprobó una ley -que ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados- que buscaba que las facturas de la electricidad, el agua y el gas vuelvan a las cifras de noviembre de 2017 y subordinar desde esa fecha los aumentos a la evolución de los salarios para los hogares y al índice de precios mayoristas para las pymes.

“Esta ley ya nació sin ningún tipo de viso de continuar porque claramente no está financiada, los que la han votado no han dicho de donde salen los recursos. Más de 110.000 millones de pesos (unos US$4.400 millones”, afirmó el presidente. Desde que Macri llegó al poder ha reiterado que durante los mandatos kirchneristas (2003-2015) se derrumbó la inversión en el sector energético por los fuertes subsidios públicos que mantenían las facturas desactualizadas.

”La verdad es que no se puede hacer algo así tan irresponsablemente sin planear cómo (respecto a la ley vetada). No se puede mentir a la gente. Soy el primero que si pudiera no aumentar las tarifas no las aumentaría“, remarcó Macri, convencido de que ”no hay futuro sin energía“.

En este sentido, insistió en que no es facultad del Congreso decir cuáles son las tarifas y afirmó que la ley opositora no velaba por la equidad entre el consumo de los ciudadanos de Buenos Aires y su entorno, donde las tarifas son menores, y en el resto del país.

”Esto que hicieron no crea futuro. Pero nosotros vamos a seguir. Puedo garantizar a los argentinos que no voy a aflojar ni les voy a abandonar ni traicionar. El cambio va hacia adelante“, subrayó.

Convencido que es necesario reducir el déficit fiscal -tras la fuerte depreciación del peso del último mes, que llevó al Gobierno a negociar un crédito con el Fondo Monetario Internacional-, Macri volvió a apostar por decir siempre la verdad y acabar con los ”parches“. El acuerdo con el FMI, agregó, permitirá a Argentina seguir creciendo ”y fortalecerse cada vez más“, porque a su juicio, ”siete trimestres de crecimiento son nada” y se necesita más.