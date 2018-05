Dirigente opositor presenta a Maduro lista con nombres de los presos políticos

“El presidente nos sugirió que trajéramos una lista de presos políticos que solicitáramos su liberación”, dijo Fernández al término de una reunión con Maduro

El dirigente opositor venezolano Pedro Pablo Fernández informó que entregó al jefe del Estado, Nicolás Maduro, una lista con los nombres de “todos” los detenidos que son considerados presos políticos en el país y le pidió se les otorgue libertad.

”El presidente nos sugirió que trajéramos una lista de presos políticos que solicitáramos su liberación, nosotros queremos anunciar que trajimos nuestra lista, la lista son todos los presos políticos”, dijo Fernández al término de una reunión con Maduro en el palacio presidencial de Miraflores.

Este encuentro también contó con la participación de representantes de la organización política Movimiento al Socialismo (MAS) que, junto al partido social cristiano Copei en el que milita Fernández, apoyó la candidatura de Henri Falcón en las elecciones del 20 de mayo, en las que Maduro fue reelegido.

“Queremos decir que esto (las excarcelaciones) es un paso importante que puede dar el Gobierno para darle sentido al diálogo (...) esta primera reunión queremos que se concrete en realidad, queremos que podamos tener a todos los presos políticos que hay en este país reunidos con sus familias”, prosiguió el opositor.

El también ex diputado subrayó que su partido no está interesado en participar en otro proceso de diálogo con el Ejecutivo de Maduro, luego de varios intentos sin éxito, porque “hasta ahora no se ha traducido nunca en una voluntad real de producir hechos concretos que ayuden al país”. Sin embargo, ve en las posibles excarcelaciones “una oportunidad que tiene el gobierno” para enviar “una señal al país de que tienen disposición de caminar en un camino que tienen que transitar”.

“Esa es una primera señal para que nosotros podamos tener la voluntad de avanzar en un diálogo que vaya más allá (...) si el gobierno da pasos concretos venimos a un diálogo” con propuestas que tienen “que ver con la solución de los problemas económicos y sociales”, dijo.

Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela estiman que cerca de 350 personas están detenidas por razones políticas. Fernández señaló que la lista presentada a Maduro, en el marco del plan de “pacificación y reconciliación” anunciado por el mandatario, incluye los nombres de Leopoldo López y de ex policías presos desde hace más de una década.